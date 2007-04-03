Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:04
killerbean написав: Игорь написав:
Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.
Кто вам сказал, что я вчера продал битки, и купил халупу? Вы сделали неверный вывод. Я продал все битки в конце декабря.
Як продавали? Куди кеш виводили? Якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:06
killerbean написав: Игорь написав:
Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.
Кто вам сказал, что я вчера продал битки, и купил халупу? Вы сделали неверный вывод. Я продал все битки в конце декабря.
Нет, нет, я слежу кто когда продал. Я только рад за Вас и за Дерби. Просто почему-то ещё не встречал сообщений типа - всё, завязываю с криптой, не мое это, пролетел.
Игорь
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:23
Квесторе_поверніться написав:
Як продавали? Куди кеш виводили? Якщо не секрет?
У меня уже около года ФОП, я по КВЕДу 63.99 плачу налоги с выведеной крипты. Гнал на ФОП-карту платежами от 0.7 до 120000 грн. Всё без проблем.
killerbean
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:31
Игорь написав:
Просто почему-то ещё не встречал сообщений типа - всё, завязываю с криптой, не мое это, пролетел.
Пару месяцев назад был чел, который якобы взял кредитов и хату заложил, купил около 4-5 битков тысяч по 17. Спрашивал совета. Видимо уже вышел в окно.
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логан1919
Витаха
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36
Да похер. Я продал вообще по 3500, и доволен. Брал по 750, х4.5 я считаю успешной сделкой.
killerbean
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36
Витаха написав: Игорь написав:
Просто почему-то ещё не встречал сообщений типа - всё, завязываю с криптой, не мое это, пролетел.
Пару месяцев назад был чел, который якобы взял кредитов и хату заложил, купил около 4-5 битков тысяч по 17. Спрашивал совета. Видимо уже вышел в окно.
Нашел: ник
логан1919
Помню, думаю просто потролил. Был ещё Aclan. Хотелось бы услышать Ferox. Как он там ? Думает и богатеет ?
Игорь
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:38
Mugwort
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39
Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят? Фьючерсы работают, тезер - жив, Китай бан с крипты снял, в Корее и Японии битки принимают в парикмахерских. В чем проблема? Чего они все ждут? Где наши триллионы?
airmax78
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:40
Давайте узнаем "учетный" курс биткоэна в ломбарде "Скарбныця". Интересно, больше 3000 за монету или меньше?
airmax78
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:49
Курс битка от ломбарда Скарбныця, и ни в чем себе не отказывайте:
airmax78
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