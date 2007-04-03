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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1101110211031104>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 108
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
36%
39
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:04

  killerbean написав:
  Игорь написав:Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.

Кто вам сказал, что я вчера продал битки, и купил халупу? Вы сделали неверный вывод. Я продал все битки в конце декабря.

Як продавали? Куди кеш виводили? Якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:06

  killerbean написав:
  Игорь написав:Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.

Кто вам сказал, что я вчера продал битки, и купил халупу? Вы сделали неверный вывод. Я продал все битки в конце декабря.

Нет, нет, я слежу кто когда продал. Я только рад за Вас и за Дерби. Просто почему-то ещё не встречал сообщений типа - всё, завязываю с криптой, не мое это, пролетел.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Квесторе_поверніться написав:Як продавали? Куди кеш виводили? Якщо не секрет?

У меня уже около года ФОП, я по КВЕДу 63.99 плачу налоги с выведеной крипты. Гнал на ФОП-карту платежами от 0.7 до 120000 грн. Всё без проблем.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Игорь написав:Просто почему-то ещё не встречал сообщений типа - всё, завязываю с криптой, не мое это, пролетел.

Пару месяцев назад был чел, который якобы взял кредитов и хату заложил, купил около 4-5 битков тысяч по 17. Спрашивал совета. Видимо уже вышел в окно.

Нашел: ник логан1919
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да похер. Я продал вообще по 3500, и доволен. Брал по 750, х4.5 я считаю успешной сделкой.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36

  Витаха написав:
  Игорь написав:Просто почему-то ещё не встречал сообщений типа - всё, завязываю с криптой, не мое это, пролетел.

Пару месяцев назад был чел, который якобы взял кредитов и хату заложил, купил около 4-5 битков тысяч по 17. Спрашивал совета. Видимо уже вышел в окно.

Нашел: ник логан1919

Помню, думаю просто потролил. Был ещё Aclan. Хотелось бы услышать Ferox. Как он там ? Думает и богатеет ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:38

К стати, интересная тема - кредит под крипту
https://investgazeta.ua/blogs/kredit-ka ... v-startape
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят? Фьючерсы работают, тезер - жив, Китай бан с крипты снял, в Корее и Японии битки принимают в парикмахерских. В чем проблема? Чего они все ждут? Где наши триллионы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:40

  Mugwort написав:К стати, интересная тема - кредит под крипту
https://investgazeta.ua/blogs/kredit-ka ... v-startape

Давайте узнаем "учетный" курс биткоэна в ломбарде "Скарбныця". Интересно, больше 3000 за монету или меньше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Курс битка от ломбарда Скарбныця, и ни в чем себе не отказывайте:Зображення
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