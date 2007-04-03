airmax78 написав:Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят?
airmax78 написав:Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят?
Я тут.
Да что толку, что ты тут? Где обещанные триллионы?