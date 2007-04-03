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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1102110311041105>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят?

Я тут.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:02

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят?

Я тут.

Да что толку, что ты тут? Где обещанные триллионы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Да что толку, что ты тут? Где обещанные триллионы?


Вот вам ориентиры по ждалке. Я считаю братан примерно прав. Летом разворот будет.

https://www.tradingview.com/chart/BTCUS ... July-2018/
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:35

killerbean
до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как скажете, я же вам свое мнение не навязываю.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:12

  killerbean написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як продавали? Куди кеш виводили? Якщо не секрет?

У меня уже около года ФОП, я по КВЕДу 63.99 плачу налоги с выведеной крипты. Гнал на ФОП-карту платежами от 0.7 до 120000 грн. Всё без проблем.

63.99 не катит для доходов от крипты в частности и биржевой торговли в целом. Проблемы могут доставить, было бы желание.

Цей клас включає надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань:
- надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології;
- надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;
- надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:25

  phantom_systems написав:надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;

Вот это моё. Яж не трейдер, я майнер. Я торговать не умею, и продаю крипту через менял.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:28

  bred написав:killerbean
до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.


Так не зря же один умный дед об этом говорил "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient".
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В 2014 году курс к лету начал расти, даже несмотря на то, что было видно - биток тогда явный пузырь. Так что хомячки, у вас будет последняя возможность слиться еще, где в районе 8700-9700
Zebra
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