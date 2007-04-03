airmax78 написав:Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят?
airmax78 написав:Ну вообще, в самом деле, интересно, куда попрятались вещатели о том, что сейчас инвест, пенсионные и прочие фонды, а также миллиардеры всех стран объединятся и минимум на несколько %% своих активов зайдут в биток и он улетит к 100 куе за монету. Почему не заходят?
Я тут.
Да что толку, что ты тут? Где обещанные триллионы?
Квесторе_поверніться написав:Як продавали? Куди кеш виводили? Якщо не секрет?
У меня уже около года ФОП, я по КВЕДу 63.99 плачу налоги с выведеной крипты. Гнал на ФОП-карту платежами от 0.7 до 120000 грн. Всё без проблем.
63.99 не катит для доходов от крипты в частности и биржевой торговли в целом. Проблемы могут доставить, было бы желание.
Цей клас включає надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань: - надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології; - надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту; - надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо.
bred написав:killerbean до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол
Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.
phantom_systems написав:Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.
Так не зря же один умный дед об этом говорил "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient".