bred написав:killerbean до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол
Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.
Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров. А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.
antey1969 написав:Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров. А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.
Пузырь не может сразу сдуться по трем причинам: 1) застрявшие в пузыре на первых порах пытаются усредняться 2) проигравшие пытаются отыграться 3) счастливчики сумевшие заработать на пузыре, заскакивают вновь и попадают в ловушку
Выигрывают только те, кто вовремя спрыгивают, и больше не запрыгивают.
bred написав:killerbean до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол
Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.
Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров. А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.
Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.