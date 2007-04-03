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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1102110311041105

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:43

  phantom_systems написав:
  bred написав:killerbean
до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.

Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров.
А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  antey1969 написав:Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров.
А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.

А еще мы все умрем, мухахахаха.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пузырь не может сразу сдуться по трем причинам:
1) застрявшие в пузыре на первых порах пытаются усредняться
2) проигравшие пытаются отыграться
3) счастливчики сумевшие заработать на пузыре, заскакивают вновь и попадают в ловушку

Выигрывают только те, кто вовремя спрыгивают, и больше не запрыгивают.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:00

  antey1969 написав:
  phantom_systems написав:
  bred написав:killerbean
до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.

Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров.
А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.

Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:05

  phantom_systems написав:Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.

Влажные мечты. Актив хотел приблизиться к капитализации наличного американского доллара. И все как я и прогнозировал - обоср...сь на пол пути.
Zebra
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