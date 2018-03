Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:00

antey1969 написав: phantom_systems написав: bred написав: killerbean

до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет. Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.

Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров.

А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле. Второй раз массовый загон хомяков в биток уже не получится и 2017ый не повторится в крипте от слова "никогда". Нет, крипту, конечно, еще можно пару раз пропампить, вот только с каждым разом на это нужно будет все больше топлива, ведь на каждом следующем пике будет сливаться и некоторая масса холдеров.А вообще, мне нравится, как в массы продавливается мысль "терпение, держим, осенью пойдем вверх", рисуются для наглядности схемы и графики. Вот только у меня один вопрос... Когда в мировой истории за пол-года до гарантированного роста призывали миноритариев не сбрасывать активы? Никогда! Всегда топили о полном песце, втихую скупая на паниксейле.

Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.