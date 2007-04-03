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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1103110411051106

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44

  phantom_systems написав:Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.

У меня в начале 2017-го сложилось стойкое впечатление, что в крипту зашел стратегический инвестор. Мощная рекламная кампания, толчки снизу и т. д.
2018ый... хомяки пострижены, производители видеокарт заработали.
Рекламная кампания еле тлеет, целый ряд форкпроектов вообще прекратили поддерживать. Хорошим тоном у крупняка стало дистанцироваться от крипты: нвидиа, фейсбук, гугл, ликедин, банки срезают возможность покупать крипту за кредитные и т. д.
Толкнуть вверх может только новый стратегический инвестор, вот только чтобы толкнуть вверх с 1000 и толкнуть вверх с 7000, нужен совсем другой порядок сумм. К тому же крипта в глазах обстриженных хомячьих масс перестала быть "валютой будущего". Проще уж вложиться в новую технологию и раскрутить новую имбу с нуля.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 30 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Масштаб? Да а через пару месяцев приеоатчт прием за неартребованнлстью как это раньше делали другие.


Пруфы есть кто из Штатовских магазов начал пользоваться, и отказался? Или просто на уровне "потрындеть"?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://forklog.com/microsoft-store-dro ... n-support/
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:48

  Zebra написав:https://forklog.com/microsoft-store-drops-bitcoin-support/


Годится, тогда посмотрим.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:55

Упс... шахтеры опять пробурили психологический барьер. Похоже, на этот раз фиксация будет уже под 7000
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не, это начало похода как минимум на предыдущие лоя. Будем 5900 пробивать!
killerbean
 
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