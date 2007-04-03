phantom_systems написав:Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.
У меня в начале 2017-го сложилось стойкое впечатление, что в крипту зашел стратегический инвестор. Мощная рекламная кампания, толчки снизу и т. д. 2018ый... хомяки пострижены, производители видеокарт заработали. Рекламная кампания еле тлеет, целый ряд форкпроектов вообще прекратили поддерживать. Хорошим тоном у крупняка стало дистанцироваться от крипты: нвидиа, фейсбук, гугл, ликедин, банки срезают возможность покупать крипту за кредитные и т. д. Толкнуть вверх может только новый стратегический инвестор, вот только чтобы толкнуть вверх с 1000 и толкнуть вверх с 7000, нужен совсем другой порядок сумм. К тому же крипта в глазах обстриженных хомячьих масс перестала быть "валютой будущего". Проще уж вложиться в новую технологию и раскрутить новую имбу с нуля.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 30 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.