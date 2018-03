Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.