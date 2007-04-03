RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1103110411051106

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44

  phantom_systems написав:Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.

У меня в начале 2017-го сложилось стойкое впечатление, что в крипту зашел стратегический инвестор. Мощная рекламная кампания, толчки снизу и т. д.
2018ый... хомяки пострижены, производители видеокарт заработали.
Рекламная кампания еле тлеет, целый ряд форкпроектов вообще прекратили поддерживать. Хорошим тоном у крупняка стало дистанцироваться от крипты: нвидиа, фейсбук, гугл, ликедин, банки срезают возможность покупать крипту за кредитные и т. д.
Толкнуть вверх может только новый стратегический инвестор, вот только чтобы толкнуть вверх с 1000 и толкнуть вверх с 7000, нужен совсем другой порядок сумм. К тому же крипта в глазах обстриженных хомячьих масс перестала быть "валютой будущего". Проще уж вложиться в новую технологию и раскрутить новую имбу с нуля.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 30 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6688
З нами з: 30.11.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Масштаб? Да а через пару месяцев приеоатчт прием за неартребованнлстью как это раньше делали другие.


Пруфы есть кто из Штатовских магазов начал пользоваться, и отказался? Или просто на уровне "потрындеть"?
killerbean
 
Повідомлень: 863
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://forklog.com/microsoft-store-dro ... n-support/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5568
З нами з: 21.09.12
Подякував: 354 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:48

  Zebra написав:https://forklog.com/microsoft-store-drops-bitcoin-support/


Годится, тогда посмотрим.
killerbean
 
Повідомлень: 863
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:55

Упс... шахтеры опять пробурили психологический барьер. Похоже, на этот раз фиксация будет уже под 7000
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6688
З нами з: 30.11.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не, это начало похода как минимум на предыдущие лоя. Будем 5900 пробивать!
killerbean
 
Повідомлень: 863
З нами з: 03.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:18

  phantom_systems написав:
  bred написав:killerbean
до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.

Тим Дрэйпер все еще ходлит свои битки или слил адептам?
airmax78
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 25.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:50

  Zebra написав:Пузырь не может сразу сдуться по трем причинам:
1) застрявшие в пузыре на первых порах пытаются усредняться
2) проигравшие пытаются отыграться
3) счастливчики сумевшие заработать на пузыре, заскакивают вновь и попадают в ловушку

Выигрывают только те, кто вовремя спрыгивают, и больше не запрыгивают.

Это правда. Удержаться и не зайти еще раз (ведь всем все платиццо (с)) - архи сложно.
airmax78
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 25.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:53

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.

Влажные мечты. Актив хотел приблизиться к капитализации наличного американского доллара. И все как я и прогнозировал - обоср...сь на пол пути.

Ваше определение "капитализации наличного американского доллара" является весьма странным. M0 = 3,85 триллиона. Биток на пике = 0,3 триллиона.

0,3 триллиона для биткоина на фоне 3,85 триллионов для бакса - это просто катастрофически огромная цифра. Просто сюр какой-то. Почему? Потому что бакс обслуживает всю мировую торговлю. А биткоэн обслуживает ... криптопомойки и больше ничего.
airmax78
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 25.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.
airmax78
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 25.10.12
Подякував: 650 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1103110411051106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, valya, дядя Caша і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4718, 4719, 4720
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47197 163955063
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 18:26
somilitark
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6126 1298605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 08:48
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.