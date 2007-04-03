phantom_systems написав:Never say never. Мне почти без разницы, будет ли памп осенью или нет, а графики с кривыми Боллинджера и Фибоначчи всегда отправлял в топку. В 2014 биток падал с некоторыми колебаниями, почти весь 2015 болтался между $200 и $250. Тогда настрой большинства был более пессиместичен, многие слились в фиат, зафиксировав убытки, и забили на крипту. Другие тихо закупались. Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.
У меня в начале 2017-го сложилось стойкое впечатление, что в крипту зашел стратегический инвестор. Мощная рекламная кампания, толчки снизу и т. д. 2018ый... хомяки пострижены, производители видеокарт заработали. Рекламная кампания еле тлеет, целый ряд форкпроектов вообще прекратили поддерживать. Хорошим тоном у крупняка стало дистанцироваться от крипты: нвидиа, фейсбук, гугл, ликедин, банки срезают возможность покупать крипту за кредитные и т. д. Толкнуть вверх может только новый стратегический инвестор, вот только чтобы толкнуть вверх с 1000 и толкнуть вверх с 7000, нужен совсем другой порядок сумм. К тому же крипта в глазах обстриженных хомячьих масс перестала быть "валютой будущего". Проще уж вложиться в новую технологию и раскрутить новую имбу с нуля.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 30 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
bred написав:killerbean до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол
Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.
Тим Дрэйпер все еще ходлит свои битки или слил адептам?
Zebra написав:Пузырь не может сразу сдуться по трем причинам: 1) застрявшие в пузыре на первых порах пытаются усредняться 2) проигравшие пытаются отыграться 3) счастливчики сумевшие заработать на пузыре, заскакивают вновь и попадают в ловушку
Выигрывают только те, кто вовремя спрыгивают, и больше не запрыгивают.
Это правда. Удержаться и не зайти еще раз (ведь всем все платиццо (с)) - архи сложно.
phantom_systems написав:Биток всё ещё очень интересный актив и $20k для него не предел, но всему своё время.
Влажные мечты. Актив хотел приблизиться к капитализации наличного американского доллара. И все как я и прогнозировал - обоср...сь на пол пути.
Ваше определение "капитализации наличного американского доллара" является весьма странным. M0 = 3,85 триллиона. Биток на пике = 0,3 триллиона.
0,3 триллиона для биткоина на фоне 3,85 триллионов для бакса - это просто катастрофически огромная цифра. Просто сюр какой-то. Почему? Потому что бакс обслуживает всю мировую торговлю. А биткоэн обслуживает ... криптопомойки и больше ничего.
Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.