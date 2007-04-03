Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:05

Прочитал сегодня описание одного интересного термина.



Кто такой nocoiner



"Nocoiner (образовано от "No" и "Coin"- англ., "Нет" и "Монета") — это человек, у которого нет биткоина. Но не каждый, у кого нет криптовалюты, обязательно является nocoiner. Для nocoiner характерно ханжеское отношение к крипто-отрасли в целом.

Согласно Urban Dictionary, nocoiners — это люди, которые упустили возможность купить биткоин по низкой цене и теперь злятся из-за этого. При этом nocoiners срывают свою злость на владельцах биткоина, постоянно утверждая, что биткоин ждет крах, что это мошенничество, пузырь или другие легко опровергаемые FUD." (с)



Я бы сюда еще добавил тех, кому повезло слиться вовремя, и они теперь считают, что пупы земли, супер-пупер-аналитики и все такое (о ком идет речь, тут все завсегдатаи поняли).

Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html