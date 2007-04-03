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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105110611071108>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:43

  airmax78 написав:Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.

По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:17

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.

По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.

При курсе 6 им ПЦ без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И надуть ценовой пузырь с помощью чистой эмиссии - тоже не могут - потому что чуть цена поднимется - биткоин тут же начнут сливать все за тот же тезер и проблема только увеличится.
Им осталость только чистоердечно во всем признаться и начать сотрудничать со следствием - пойти на сделку, чтобы срок не был трехзначным.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Они тезера выпустили в обмен на выкуп битков по ценам января. Сейчас будет полный ПЦ.

Задержка с выплатами несколько месяцев у верифицированных аккаунтов.
И задержка с самой верификацией означает одно - денег нет, остались биткоины.
Косвенно это подтвержадется тем, что у них на холодных кошельках их около 300 тысч.

Это очевидный фрод.

Так что killerbean я бы посоветовал как можно быстрее избавиться от фантиков USDT пока они вообще принимаются.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:05

Прочитал сегодня описание одного интересного термина.

Кто такой nocoiner

"Nocoiner (образовано от "No" и "Coin"- англ., "Нет" и "Монета") — это человек, у которого нет биткоина. Но не каждый, у кого нет криптовалюты, обязательно является nocoiner. Для nocoiner характерно ханжеское отношение к крипто-отрасли в целом.
Согласно Urban Dictionary, nocoiners — это люди, которые упустили возможность купить биткоин по низкой цене и теперь злятся из-за этого. При этом nocoiners срывают свою злость на владельцах биткоина, постоянно утверждая, что биткоин ждет крах, что это мошенничество, пузырь или другие легко опровергаемые FUD." (с)

Я бы сюда еще добавил тех, кому повезло слиться вовремя, и они теперь считают, что пупы земли, супер-пупер-аналитики и все такое (о ком идет речь, тут все завсегдатаи поняли).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Искатель, ты слиться не успел?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

killerbean написав:Да похер. Я продал вообще по 3500, и доволен. Брал по 750, х4.5 я считаю успешной сделкой.
Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Aps написав:Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.

Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

killerbean написав:
  Aps написав:Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.

Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.
Упадёт ниже 3500 ещё больше будете довольны однозначно. Но вот что делать с теми воспоминаниями о 20-ке?)
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 30 бер, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38

  killerbean написав:
  Aps написав:Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.

Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.

Продал бы по $20к, имел бы 5 комнатную квартиру, крузак 200 и двух любовниц.

А так всего однушка.
Zebra
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