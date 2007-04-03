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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:43
airmax78 написав:
Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.
По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
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Zebra
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:17
Zebra написав: airmax78 написав:
Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.
По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
При курсе 6 им ПЦ без вариантов.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:21
И надуть ценовой пузырь с помощью чистой эмиссии - тоже не могут - потому что чуть цена поднимется - биткоин тут же начнут сливать все за тот же тезер и проблема только увеличится.
Им осталость только чистоердечно во всем признаться и начать сотрудничать со следствием - пойти на сделку, чтобы срок не был трехзначным.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:23
Они тезера выпустили в обмен на выкуп битков по ценам января. Сейчас будет полный ПЦ.
Задержка с выплатами несколько месяцев у верифицированных аккаунтов.
И задержка с самой верификацией означает одно - денег нет, остались биткоины.
Косвенно это подтвержадется тем, что у них на холодных кошельках их около 300 тысч.
Это очевидный фрод.
Так что killerbean я бы посоветовал как можно быстрее избавиться от фантиков USDT пока они вообще принимаются.
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Zebra
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:05
Прочитал сегодня описание одного интересного термина.
Кто такой nocoiner
"Nocoiner (образовано от "No" и "Coin"- англ., "Нет" и "Монета") — это человек, у которого нет биткоина. Но не каждый, у кого нет криптовалюты, обязательно является nocoiner. Для nocoiner характерно ханжеское отношение к крипто-отрасли в целом.
Согласно Urban Dictionary, nocoiners — это люди, которые упустили возможность купить биткоин по низкой цене и теперь злятся из-за этого. При этом nocoiners срывают свою злость на владельцах биткоина, постоянно утверждая, что биткоин ждет крах, что это мошенничество, пузырь или другие легко опровергаемые FUD." (с)
Я бы сюда еще добавил тех, кому повезло слиться вовремя, и они теперь считают, что пупы земли, супер-пупер-аналитики и все такое (о ком идет речь, тут все завсегдатаи поняли).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:09
Искатель, ты слиться не успел?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:24
killerbean написав:Да похер. Я продал вообще по 3500, и доволен. Брал по 750, х4.5 я считаю успешной сделкой.
Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:29
Aps написав:
Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.
Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.
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killerbean
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:36
killerbean написав: Aps написав:
Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.
Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.
Упадёт ниже 3500 ещё больше будете довольны однозначно. Но вот что делать с теми воспоминаниями о 20-ке?)
Востаннє редагувалось Aps
в П'ят 30 бер, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:38
killerbean написав: Aps написав:
Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.
Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.
Продал бы по $20к, имел бы 5 комнатную квартиру, крузак 200 и двух любовниц.
А так всего однушка.
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