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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105110611071108

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:41

  Aps написав:
killerbean написав:
  Aps написав:Не обманывайте себя. Какой успех? Немного выдержки и могли бы иметь несколько таких квартир.

Я доволен. Я покупал по 750, а продал по 3500. Я и так думал, что выше 2К в 17-м не будет. Так что всё в норме, не стоит за меня переживать.
Упадёт ниже 3500 ещё больше будете довольны однозначно. Но вот что делать с теми воспоминаниями о 20-ке?)

харе чушь нести, никто не знал что оно на 20к пойдет, с таким же успехом могло и на 1к пойти
типичные хомяки всегда умны на исторических графиках
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:46

  Zebra написав:
  killerbean написав:Шоб вы понимали масштаб, это второй по размерам инет магазин электроники в Штатах. Но вы продолжайте говорить что с 14 года ничего не изменилось.

NEWEGG OPENING BITCOIN PAYMENTS TO CANADIAN CUSTOMERS

http://bitcoinist.com/newegg-opening-bi ... customers/

Масштаб? Да а через пару месяцев приеоатчт прием за неартребованнлстью как это раньше делали другие.

Я там железо за битки покупал ещё несколько лет назад с доставкой по США. Процессинг BitPay. Им хорошо без чарджбэков и мне удобно без банков, Палки и всего подобного. Конечно, в глазах Зебры это на реальное применение крипты не катит :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:55

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  bred написав:killerbean
до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.

Тим Дрэйпер все еще ходлит свои битки или слил адептам?

Он идейный, но при этом прагматичный. Что-то, может, и слил, но далеко не всю позицию.

Тим Дрейпер: за пять лет криптовалюта полностью вытеснит фиат

Тим Дрейпер: биткоин – это будущая мировая валюта

Отвечая на вопрос ведущей, согласен ли он с тем, что цена биткоина вскоре может опуститься ниже $1000, Тим Дрейпер ответил:

«Я смотрю на это совсем по-другому, потому что я думаю, что биткоин – это будущая валюта. Когда меня спрашивают, буду ли я продавать свои биткоины, я говорю: «Зачем мне продавать будущее за прошлое?»

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Влажные мечты. Актив хотел приблизиться к капитализации наличного американского доллара. И все как я и прогнозировал - обоср...сь на пол пути.

Ваше определение "капитализации наличного американского доллара" является весьма странным. M0 = 3,85 триллиона. Биток на пике = 0,3 триллиона.

0,3 триллиона для биткоина на фоне 3,85 триллионов для бакса - это просто катастрофически огромная цифра. Просто сюр какой-то. Почему? Потому что бакс обслуживает всю мировую торговлю. А биткоэн обслуживает ... криптопомойки и больше ничего.


Это каким боком наличный бакс обслуживает всю мировую торговлю? От него даже торговцы стволами и порошками начинают отказываться, так как хлопот с большими суммами кэша становится слишком много. Внутри США банкоматы выдаят максимум двадцатки. Попробуйте расплатиться за четырёхзначную покупку "франклинами", на вас как минимум косо посмотрят, как максимум выставят из магазина и вызовут ментов. Наличный бакс популярен только в странах третьего мира с доходящей экономикой.
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 30 бер, 2018 22:06, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:05

  Zebra написав:Искатель, ты слиться не успел?


Я после 9000 даже не смотрел на биткойн (если речь о нем).
Предпочитаю пипсовать на мелких монетах. С жестким стопом (если что).

А что? :) Подколоть хотел? Не вышло...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

barabass написав:
  Aps написав: Упадёт ниже 3500 ещё больше будете довольны однозначно. Но вот что делать с теми воспоминаниями о 20-ке?)

харе чушь нести, никто не знал что оно на 20к пойдет, с таким же успехом могло и на 1к пойти
типичные хомяки всегда умны на исторических графиках


Речь не о том что надо было делать тогда когда не знали, а о том как воспринимать сделанное нынче.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:21

  Aps написав:
barabass написав:
  Aps написав: Упадёт ниже 3500 ещё больше будете довольны однозначно. Но вот что делать с теми воспоминаниями о 20-ке?)

харе чушь нести, никто не знал что оно на 20к пойдет, с таким же успехом могло и на 1к пойти
типичные хомяки всегда умны на исторических графиках


Речь не о том что надо было делать тогда когда не знали, а о том как воспринимать сделанное нынче.

если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой
barabass
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Aps написав:Упадёт ниже 3500 ещё больше будете довольны однозначно. Но вот что делать с теми воспоминаниями о 20-ке?)

Вспоминайте про 20-ку, я не против.
  Zebra написав:Продал бы по $20к, имел бы 5 комнатную квартиру, крузак 200 и двух любовниц.

Был бы я торгашом, может бы и продал. Ну и крузаки, 5-ки на перчерске и прочие атрибуты местных успешных пацанов меня не инетресуют.

Я вот не пойму, чего вы все за меня так распереживались? Всех денег в мире не заработаешь.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 23:23

  killerbean написав:Я вот не пойму, чего вы все за меня так распереживались? Всех денег в мире не заработаешь.


Но ты ничего и не выиграл по сути. Заработать на хату сейчас при таких ценах можно и без крипты за год, особенно в Киеве. Мы хотим сказать, что только сорвав куш в виде хаты на 200-300 кв.м. и крузака 200 ты уделал бы всех тех кто зарабатывает в Киеве в других сферах, показал бы силу крипты. А так просто хата однушка. И еще не факт, что откупившись обратно по 3500, цена не увалится на 750 обратно. Это крипта, тут нет дна. Технология может устареть в любой момент. Много перспективных монет сейчас в разработке. Та же IOTA ничем не хуже битка, даже лучше выполнять может функцию интернет-денег.
Zebra
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