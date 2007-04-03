Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:55

airmax78 написав: phantom_systems написав: bred написав: killerbean

до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол до лета ещё X2 могут сделать, а летом таки да, разворот... в пол

Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет. Сейчас идёт перетекание битков из карманов тех, у кого нервы не выдерживают, в карманы тех, кто умеет ждать. Когда Тим Дрэйпер в июле 2014 выкупил все 30к силкроадных битков на первом аукционе при явно медвежьем рынке, мне тогда тоже было не совсем понятно. Теперь вопросов нет.

Тим Дрэйпер все еще ходлит свои битки или слил адептам? Тим Дрэйпер все еще ходлит свои битки или слил адептам?

airmax78 написав: phantom_systems написав: Zebra написав: Влажные мечты. Актив хотел приблизиться к капитализации наличного американского доллара. И все как я и прогнозировал - обоср...сь на пол пути. Влажные мечты. Актив хотел приблизиться к капитализации наличного американского доллара. И все как я и прогнозировал - обоср...сь на пол пути.

Ваше определение "капитализации наличного американского доллара" является весьма странным. M0 = 3,85 триллиона. Биток на пике = 0,3 триллиона. Ваше определение "капитализации наличного американского доллара" является весьма странным. M0 = 3,85 триллиона. Биток на пике = 0,3 триллиона.

0,3 триллиона для биткоина на фоне 3,85 триллионов для бакса - это просто катастрофически огромная цифра. Просто сюр какой-то. Почему? Потому что бакс обслуживает всю мировую торговлю. А биткоэн обслуживает ... криптопомойки и больше ничего. 0,3 триллиона для биткоина на фоне 3,85 триллионов для бакса - это просто катастрофически огромная цифра. Просто сюр какой-то. Почему? Потому что бакс обслуживает всю мировую торговлю. А биткоэн обслуживает ... криптопомойки и больше ничего.

Он идейный, но при этом прагматичный. Что-то, может, и слил, но далеко не всю позицию.Отвечая на вопрос ведущей, согласен ли он с тем, что цена биткоина вскоре может опуститься ниже $1000, Тим Дрейпер ответил:«Я смотрю на это совсем по-другому, потому что я думаю, что биткоин – это будущая валюта. Когда меня спрашивают, буду ли я продавать свои биткоины, я говорю: «Зачем мне продавать будущее за прошлое?»Это каким боком наличный бакс обслуживает всю мировую торговлю? От него даже торговцы стволами и порошками начинают отказываться, так как хлопот с большими суммами кэша становится слишком много. Внутри США банкоматы выдаят максимум двадцатки. Попробуйте расплатиться за четырёхзначную покупку "франклинами", на вас как минимум косо посмотрят, как максимум выставят из магазина и вызовут ментов. Наличный бакс популярен только в странах третьего мира с доходящей экономикой.