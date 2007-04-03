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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1106110711081109

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 06:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Мы хотим сказать, что только сорвав куш в виде хаты на 200-300 кв.м. и крузака 200 ты уделал бы всех тех кто зарабатывает в Киеве в других сферах, показал бы силу крипты.

Вы на этом форуме какие странные. От Вилт хвалился как он в 90-е баблом ворочал, прям создавалось впечатление, что у него малиновый пинджак был, золотые зубы, и золотая цепь на шее. Теперь ты показываешь, что твой предел мечтаний харупа на печерске на 300 квадратов, и крузак полный баб.

Вы в каком веке живете, ау?

Я как представлю портрет типичного торгаша на этом форуме - так выходил какой-то бык из 90-х в малиновом пиджаке с барсеткой, с битой, и на 200-м крузере. Странные вы люди.

Доказывать я никому ничего не планировал, тем более каким-то ноунеймам на форуме, и показывать, что крипта это круто, или не круто - тоже.

Для меня это просто инструмент, в котором я вижу огромнейшие перспективы. Я тут просто для того, чтобы делиться своим мнением, возможно кому-то оно будет полезным, а кому-то нет. А советы купить крузак и 300 м2 халупу - оставьте для своей тусовки, мне это абсолютно без надобности, и в моем мировозрении это безвкусица, и признак рагульства. Такой себе "Пшонка стайл".
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:07

Спокойствие и HODL

Том Ли: «Спокойствие и HODL», биткойн вырастет до $ 25 000 к концу года.
Сторонник биткойнов и соучредитель Fundstrat Том Ли приззывает криптовалютных инвесторов быть терпеливыми и HODL, если они хотят избежать потерь.
https://www.0xbt.net/news/view/26789/
moniks
 
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