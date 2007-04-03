Zebra написав:Мы хотим сказать, что только сорвав куш в виде хаты на 200-300 кв.м. и крузака 200 ты уделал бы всех тех кто зарабатывает в Киеве в других сферах, показал бы силу крипты.
Вы на этом форуме какие странные. От Вилт хвалился как он в 90-е баблом ворочал, прям создавалось впечатление, что у него малиновый пинджак был, золотые зубы, и золотая цепь на шее. Теперь ты показываешь, что твой предел мечтаний харупа на печерске на 300 квадратов, и крузак полный баб.
Вы в каком веке живете, ау?
Я как представлю портрет типичного торгаша на этом форуме - так выходил какой-то бык из 90-х в малиновом пиджаке с барсеткой, с битой, и на 200-м крузере. Странные вы люди.
Доказывать я никому ничего не планировал, тем более каким-то ноунеймам на форуме, и показывать, что крипта это круто, или не круто - тоже.
Для меня это просто инструмент, в котором я вижу огромнейшие перспективы. Я тут просто для того, чтобы делиться своим мнением, возможно кому-то оно будет полезным, а кому-то нет. А советы купить крузак и 300 м2 халупу - оставьте для своей тусовки, мне это абсолютно без надобности, и в моем мировозрении это безвкусица, и признак рагульства. Такой себе "Пшонка стайл".
Том Ли: «Спокойствие и HODL», биткойн вырастет до $ 25 000 к концу года. Сторонник биткойнов и соучредитель Fundstrat Том Ли приззывает криптовалютных инвесторов быть терпеливыми и HODL, если они хотят избежать потерь. https://www.0xbt.net/news/view/26789/
killerbean написав:Для меня это просто инструмент, в котором я вижу огромнейшие перспективы.
Когда сливался по 3500 чё ж не увидел перспектив по 10-20к Значит ничего ты не видишь, просто констатируешь уже постфактум. Попал в струю на росте, перспектив не видел, слился по 3500 в страхе потерять прибыль. Теперь пошла философия. А ведь ещё мог подождать и заскочить обратно на откате до 3000. Нет, ты обычный хомяк.
Перспективу видели другие. Ты просто обычный рядовой спекуль, которых в 2017 году было море, якобы видящих перспективу, а в итоге повыпрыгивавших на низах.
Теперь грезишь откупиться по 3500, только это уже будет нисходящий тренд и цена увалится ещё ниже.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 31 бер, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Как считает глава Nvidia Хуан Жэньсюнь, несмотря на давление со стороны регуляторов, криптовалюты будут популярны еще долгие годы. Об этом сообщает CNBC.
По его словам, мир нуждается в простом и недорогом средстве обращения. Именно поэтому криптовалюты еще будут существовать продолжительное время. «Блокчейн будет существовать еще долго и станет фундаментально новой формой вычислений, — добавил Жэньсюнь. — Я ожидаю, что блокчейн и криптовалюты станут важным драйвером для графических процессоров» https://forklog.com/ceo-nvidia-kriptova ... o-biznesa/