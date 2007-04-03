Додано: Суб 31 бер, 2018 06:31

Zebra написав: Мы хотим сказать, что только сорвав куш в виде хаты на 200-300 кв.м. и крузака 200 ты уделал бы всех тех кто зарабатывает в Киеве в других сферах, показал бы силу крипты. Мы хотим сказать, что только сорвав куш в виде хаты на 200-300 кв.м. и крузака 200 ты уделал бы всех тех кто зарабатывает в Киеве в других сферах, показал бы силу крипты.

Вы на этом форуме какие странные. От Вилт хвалился как он в 90-е баблом ворочал, прям создавалось впечатление, что у него малиновый пинджак был, золотые зубы, и золотая цепь на шее. Теперь ты показываешь, что твой предел мечтаний харупа на печерске на 300 квадратов, и крузак полный баб.Вы в каком веке живете, ау?Я как представлю портрет типичного торгаша на этом форуме - так выходил какой-то бык из 90-х в малиновом пиджаке с барсеткой, с битой, и на 200-м крузере. Странные вы люди.Доказывать я никому ничего не планировал, тем более каким-то ноунеймам на форуме, и показывать, что крипта это круто, или не круто - тоже.Для меня это просто инструмент, в котором я вижу огромнейшие перспективы. Я тут просто для того, чтобы делиться своим мнением, возможно кому-то оно будет полезным, а кому-то нет. А советы купить крузак и 300 м2 халупу - оставьте для своей тусовки, мне это абсолютно без надобности, и в моем мировозрении это безвкусица, и признак рагульства. Такой себе "Пшонка стайл".