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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1106110711081109

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 109
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
37%
40
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 06:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Мы хотим сказать, что только сорвав куш в виде хаты на 200-300 кв.м. и крузака 200 ты уделал бы всех тех кто зарабатывает в Киеве в других сферах, показал бы силу крипты.

Вы на этом форуме какие странные. От Вилт хвалился как он в 90-е баблом ворочал, прям создавалось впечатление, что у него малиновый пинджак был, золотые зубы, и золотая цепь на шее. Теперь ты показываешь, что твой предел мечтаний харупа на печерске на 300 квадратов, и крузак полный баб.

Вы в каком веке живете, ау?

Я как представлю портрет типичного торгаша на этом форуме - так выходил какой-то бык из 90-х в малиновом пиджаке с барсеткой, с битой, и на 200-м крузере. Странные вы люди.

Доказывать я никому ничего не планировал, тем более каким-то ноунеймам на форуме, и показывать, что крипта это круто, или не круто - тоже.

Для меня это просто инструмент, в котором я вижу огромнейшие перспективы. Я тут просто для того, чтобы делиться своим мнением, возможно кому-то оно будет полезным, а кому-то нет. А советы купить крузак и 300 м2 халупу - оставьте для своей тусовки, мне это абсолютно без надобности, и в моем мировозрении это безвкусица, и признак рагульства. Такой себе "Пшонка стайл".
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:07

Спокойствие и HODL

Том Ли: «Спокойствие и HODL», биткойн вырастет до $ 25 000 к концу года.
Сторонник биткойнов и соучредитель Fundstrat Том Ли приззывает криптовалютных инвесторов быть терпеливыми и HODL, если они хотят избежать потерь.
https://www.0xbt.net/news/view/26789/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:05

moniks ну надо же спасать свои кровные :) Наше правительство так же гривну спасало, как юлка или заец ляпнет по телевизору шо держат депо в гривне, так жди беды... ИМХО
ukrsateks
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:43

  ukrsateks написав:moniks ну надо же спасать свои кровные :) Наше правительство так же гривну спасало, как юлка или заец ляпнет по телевизору шо держат депо в гривне, так жди беды... ИМХО


Да-да, лично помню как Кролик заявлял: "курс выше 12,5 иканомика не выдиржыт" Ага.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:12

  killerbean написав:Для меня это просто инструмент, в котором я вижу огромнейшие перспективы.


Когда сливался по 3500 чё ж не увидел перспектив по 10-20к
Значит ничего ты не видишь, просто констатируешь уже постфактум. Попал в струю на росте, перспектив не видел, слился по 3500 в страхе потерять прибыль. Теперь пошла философия. А ведь ещё мог подождать и заскочить обратно на откате до 3000. Нет, ты обычный хомяк.

Перспективу видели другие. Ты просто обычный рядовой спекуль, которых в 2017 году было море, якобы видящих перспективу, а в итоге повыпрыгивавших на низах.

Теперь грезишь откупиться по 3500, только это уже будет нисходящий тренд и цена увалится ещё ниже.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 31 бер, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:13

CEO Nvidia: криптовалюты — важный драйвер роста нашего бизне

Как считает глава Nvidia Хуан Жэньсюнь, несмотря на давление со стороны регуляторов, криптовалюты будут популярны еще долгие годы. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, мир нуждается в простом и недорогом средстве обращения. Именно поэтому криптовалюты еще будут существовать продолжительное время.
«Блокчейн будет существовать еще долго и станет фундаментально новой формой вычислений, — добавил Жэньсюнь. — Я ожидаю, что блокчейн и криптовалюты станут важным драйвером для графических процессоров»
https://forklog.com/ceo-nvidia-kriptova ... o-biznesa/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Когда сливался по 3500 чё ж не увидел перспектив по 10-20к

Я не о цене, а о технологии. Мне пофиг на цену, хоть 100 баксов, хоть 1000, хоть 1000000. Это не принципиально.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:43

  killerbean написав:
  Zebra написав:Когда сливался по 3500 чё ж не увидел перспектив по 10-20к

Я не о цене, а о технологии. Мне пофиг на цену, хоть 100 баксов, хоть 1000, хоть 1000000. Это не принципиально.

Подобных технологий изобретут еще сотни. Та же IOTA не использует блокчейн.
Интернет деньги существовали и раньше, тот же Webmoney. Биток кроме стрижки хомяков еще ничего не предложил за 10 лет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так ка ты не разбираешься в программировании, и не в состоянии оценить размер и качество команд, которые работают над Битком, и Иотой, то просто скажу тебе, что эти 2 валюты не сравнимы.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В программировании очень хорошо разбираюсь. Размер команд до одного места. Биток основан на технологии, которая в какой то момент устареет да и все.
Zebra
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