|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Фиговый с тебя программист, раз не понимаешь, что софт постоянно дорабатывается, и что биток версии 0.3.21 и 0.16.0 - это уже совсем две разные валюты.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:36
От изменения версий биток валютой так и не станет, пока не будет решена проблема волатильности. Обычный кухонный forex с элементами казино.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Капитализация криптовалют за 3 месяца с 800 млрд сдулась до 267 млрд и продолжается. Я говорил еще тогда, что обосру...я на полпути конкурировать с американским долларом.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Конкуренция еще даже не начиналась. Пока менее 5% людей в мире в курсе темы. И крупняк еще не заходил.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:59
Крупняк и не зайдет, ему эти фантики не интересны. Он скупает биржи, запускает ICO, выпускает асики, чтоб стричь 5% аленей.
Хомяки никогда не побреют крупняк, это нонсенс. Крупняк потому и крупняк, что всю мировую историю бреет хомяков, начиная от тюльпанов, МММ всяких и заканчивая битками.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Когда крупный бизнес открывает проект связанный с криптой, ты просто говоришь "как открыли так и закроют". Осталось подождать когда кол-во таких проектов перейдет на такой уровень, когда будет бессмысленно отрицать их наличие.
реклама
|