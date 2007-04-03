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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 110811091110111111121113>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 111
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
5%
6
10) нижче $2500
37%
41
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Фиговый с тебя программист, раз не понимаешь, что софт постоянно дорабатывается, и что биток версии 0.3.21 и 0.16.0 - это уже совсем две разные валюты.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:36

  killerbean написав:Фиговый с тебя программист, раз не понимаешь, что софт постоянно дорабатывается, и что биток версии 0.3.21 и 0.16.0 - это уже совсем две разные валюты.

От изменения версий биток валютой так и не станет, пока не будет решена проблема волатильности. Обычный кухонный forex с элементами казино.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Капитализация криптовалют за 3 месяца с 800 млрд сдулась до 267 млрд и продолжается. Я говорил еще тогда, что обосру...я на полпути конкурировать с американским долларом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Конкуренция еще даже не начиналась. Пока менее 5% людей в мире в курсе темы. И крупняк еще не заходил.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:59

  killerbean написав:Конкуренция еще даже не начиналась. Пока менее 5% людей в мире в курсе темы. И крупняк еще не заходил.

Крупняк и не зайдет, ему эти фантики не интересны. Он скупает биржи, запускает ICO, выпускает асики, чтоб стричь 5% аленей.

Хомяки никогда не побреют крупняк, это нонсенс. Крупняк потому и крупняк, что всю мировую историю бреет хомяков, начиная от тюльпанов, МММ всяких и заканчивая битками.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда крупный бизнес открывает проект связанный с криптой, ты просто говоришь "как открыли так и закроют". Осталось подождать когда кол-во таких проектов перейдет на такой уровень, когда будет бессмысленно отрицать их наличие.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:16

  killerbean написав:Когда крупный бизнес открывает проект связанный с криптой, ты просто говоришь "как открыли так и закроют". Осталось подождать когда кол-во таких проектов перейдет на такой уровень, когда будет бессмысленно отрицать их наличие.

За 10 лет я нигде не слышал чтоб кто то из знакомых расплачивался биткоином.
Зато американским долларом сплошь и рядом.
И так будет всегда.
Потому что волатильность убивает веру в крипту сразу на входе.
Тысячи спекулянтов готовы день и ночь брить хомячков.

Заходит хомячек на рынок, прикупил биточек, а на утро его побрили на 20%
он плюнет на это и свалит обратно в американский доллар, или в евро, или в золото, или в российский рубль, во что он верил до этого, и где его никто не егорил по 20% в сутки
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:И так будет всегда.

Ахахаха. Еще раз... Ахахаха.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ты хату за биткоины покупал? Я думаю за фиат. Но сначала ты хомячков побрил в 4.5 раза. Хоть раз сам где то криптовалютой расчитывался, хотя бы пиццу купил?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Ты хату за биткоины покупал? Я думаю за фиат.

Технологией пользуется менее 3% населения в мире, ее финансовый статус в мире не оределен. Естественно за фиат.
Когда будет пользоваться хотя бы 20% - буду за крипту брать следующую хату.

Ты как тот извозчик из 1905 года в Нью Йорке, который посмеивается с этих железных жужжащих автомобилей.
killerbean
 
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