Так он и правильно посмеивался, со своим конем он был независим от цен на нефть, на запчасти, ТО и прочее. Сейчас фактически крупняк доит хомячков впаривая ему автомобили, обслуживание, запчасти. А раньше сел на коня и поскакал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:53
Так он и правильно посмеивался, со своим конем он был независим от цен на нефть, на запчасти, ТО и прочее. Сейчас фактически крупняк доит хомячков впаривая ему автомобили, обслуживание, запчасти. А раньше сел на коня и поскакал
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра тысячу раз прав. пивоубийца, пойми ты, что свойство денег - их более - менее постоянство покупательной способности. Нельзя быть уверенным в том, что бешенно растёт или падает. Нормальных людей это пугает. Будущее не за криптой.
Зебра правильные вещи говорит.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 31 бер, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
/facepalm
Тем не менее ты подрачиваешь на крузак, а не о гнедом мустанге с роскошной гривой.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Та лукавят криптоидейные, ох как лукавят... Сначала пишут, типа: та мне пофиг на цену, хоть 100, хоть 100000, НО как и остальные спекули сидят на попе и нервно ждут х2...х10 вложений. Ну да ладно, эту часть "головоломки" я понимаю Не понятно только зачем в обществе толкать утопическую ересь? Это такой защитный механизм организма?
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:02
Биток и прочее изначально имеют системные недостатки, не позволяющие им быть плаёжным средством или активом. Блокчейн хорош по себе. Как математическая модель. Можно применить где либо как технологию. Поймите различие двух понятий: технология и платёжное средство (оно же актив). Платить тысячи баксов за электронную запись в блокчейне это сумасшествие.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нельзя требовать стабильности от валюты, которой нет даже 10 лет. Высокая волатильность будет пока ей не начнет пользоваться более 30% людей в мире.
Хотите вы этого, или не хотите, но Биткоин показал, что он может конкурировать с фиатом, потому как у фиата слишком много минусов на фоне неболшого кол-ва плюсов.
А стабильность доллара - это надуманая фигня. Его покупательная способность падает с каждым годом.
Востаннє редагувалось killerbean в Суб 31 бер, 2018 15:06, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:04
Крупняк до сих пор увлекается конями и держит конюшни. Цены на коней порой обходят цены на спорткары. Крупняк знает, что в случае мирового энергетического кризиса, он на своей конячке сел и поскакал, а хомяки пойдут пешком
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:07
Извините, хотел спросить, а как Вы считаете, если я завел битки на вебмани на wmx кошелек, а потом расплачиваюсь с этого кошелька в Розетке, например, это я за фиат совершаю покупки или за битки?
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:09
ценники на розетке в какой валюте выставлены в фиате или в битках? это и будет ответом на вопрос
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как ОНО может быть платежным средством/деньгами/цифровым золотом, если я дома могу его накопать? О какой децинтрализации речь, если я целиком и полностью завишу от МухосранскЭнергоПостач?
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