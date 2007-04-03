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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11091110111111121113>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 111
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
5%
6
10) нижче $2500
37%
41
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:53

  killerbean написав:Ты как тот извозчик из 1905 года в Нью Йорке, который посмеивается с этих железных жужжащих автомобилей.

Так он и правильно посмеивался, со своим конем он был независим от цен на нефть, на запчасти, ТО и прочее. Сейчас фактически крупняк доит хомячков впаривая ему автомобили, обслуживание, запчасти. А раньше сел на коня и поскакал :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра тысячу раз прав. пивоубийца, пойми ты, что свойство денег - их более - менее постоянство покупательной способности. Нельзя быть уверенным в том, что бешенно растёт или падает. Нормальных людей это пугает. Будущее не за криптой.
Зебра правильные вещи говорит.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 31 бер, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

/facepalm

Тем не менее ты подрачиваешь на крузак, а не о гнедом мустанге с роскошной гривой.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Та лукавят криптоидейные, ох как лукавят... Сначала пишут, типа: та мне пофиг на цену, хоть 100, хоть 100000, НО как и остальные спекули сидят на попе и нервно ждут х2...х10 вложений. Ну да ладно, эту часть "головоломки" я понимаю :) Не понятно только зачем в обществе толкать утопическую ересь? Это такой защитный механизм организма?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:02

  killerbean написав:/facepalm

Тем не менее ты подрачиваешь на крузак, а не о гнедом мустанге с роскошной гривой.


Биток и прочее изначально имеют системные недостатки, не позволяющие им быть плаёжным средством или активом. Блокчейн хорош по себе. Как математическая модель. Можно применить где либо как технологию. Поймите различие двух понятий: технология и платёжное средство (оно же актив). Платить тысячи баксов за электронную запись в блокчейне это сумасшествие.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_61 написав:ельзя быть уверенным в том, что бешенно растёт или падает.

Нельзя требовать стабильности от валюты, которой нет даже 10 лет. Высокая волатильность будет пока ей не начнет пользоваться более 30% людей в мире.
Хотите вы этого, или не хотите, но Биткоин показал, что он может конкурировать с фиатом, потому как у фиата слишком много минусов на фоне неболшого кол-ва плюсов.

А стабильность доллара - это надуманая фигня. Его покупательная способность падает с каждым годом.
Зображення
Востаннє редагувалось killerbean в Суб 31 бер, 2018 15:06, всього редагувалось 3 разів.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:04

  killerbean написав:/facepalm

Тем не менее ты подрачиваешь на крузак, а не о гнедом мустанге с роскошной гривой.

Крупняк до сих пор увлекается конями и держит конюшни. Цены на коней порой обходят цены на спорткары. Крупняк знает, что в случае мирового энергетического кризиса, он на своей конячке сел и поскакал, а хомяки пойдут пешком :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:07

  Zebra написав:Ты хату за биткоины покупал? Я думаю за фиат. Но сначала ты хомячков побрил в 4.5 раза. Хоть раз сам где то криптовалютой расчитывался, хотя бы пиццу купил?

Извините, хотел спросить, а как Вы считаете, если я завел битки на вебмани на wmx кошелек, а потом расплачиваюсь с этого кошелька в Розетке, например, это я за фиат совершаю покупки или за битки?
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:09

  Ferox написав:
  Zebra написав:Ты хату за биткоины покупал? Я думаю за фиат. Но сначала ты хомячков побрил в 4.5 раза. Хоть раз сам где то криптовалютой расчитывался, хотя бы пиццу купил?

Извините, хотел спросить, а как Вы считаете, если я завел битки на вебмани на wmx кошелек, а потом расплачиваюсь с этого кошелька в Розетке, например, это я за фиат совершаю покупки или за битки?

ценники на розетке в какой валюте выставлены в фиате или в битках? это и будет ответом на вопрос
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как ОНО может быть платежным средством/деньгами/цифровым золотом, если я дома могу его накопать? О какой децинтрализации речь, если я целиком и полностью завишу от МухосранскЭнергоПостач?
Vitaka
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