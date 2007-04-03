killerbean написав: А стабильность доллара - это надуманая фигня. Его покупательная способность падает с каждым годом.
Деньги обесцениваются по причине их эмиссии. Деньги - это кровь экономики. В условиях развития экономики количество денег должно увеличиваться для обеспечения функционирования экономики. Обесценивание денег их нормальное свойство. Как естественная смерть человека (как задумал наш Великий Творец). А битков ограниченное количество изначально.
Yuri_61 написав:А битков ограниченное количество изначально.
На самом деле это заблуждение. Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию. Биток же не стоит на месте, нет никаких гарантий, что эмиссия монет не будет изменена.
Zebra написав:Ты хату за биткоины покупал? Я думаю за фиат. Но сначала ты хомячков побрил в 4.5 раза. Хоть раз сам где то криптовалютой расчитывался, хотя бы пиццу купил?
Извините, хотел спросить, а как Вы считаете, если я завел битки на вебмани на wmx кошелек, а потом расплачиваюсь с этого кошелька в Розетке, например, это я за фиат совершаю покупки или за битки?
ценники на розетке в какой валюте выставлены в фиате или в битках? это и будет ответом на вопрос
Согласен вообще-то. Но вот с чем не согласен, так это со сравнением фиатных денег и криптовалюты. Что крипта сильно волатильна... Да волатильна, но фиат существует тысячилетия, а крипте только девять лет, Вы думаете, что через столетия ее волатильность не уменьшится? Вы считаете, что крипте нельзя давать столько же времени на развитие как и фиату, что все нужно прямо сейчас уже?
Востаннє редагувалось Ferox в Суб 31 бер, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka написав:Как ОНО может быть платежным средством/деньгами/цифровым золотом, если я дома могу его накопать? О какой децинтрализации речь, если я целиком и полностью завишу от МухосранскЭнергоПостач?
А ещё из за этих сво... видяху не купишь за нормальные деньги. Они из-за мамкиных майнером подорожали почти в 2 раза.
Через 100 лет крипты не будет вообще, будет что-то другое, новые технологии. Крипта заложник многих составляющих - вычислительных, энергетических, команд разработчиков, спекулянтов. Это просто хайп, технология, которая устареет. Посмотрите как сдувается пузырь, побритые хомячки уныло уходят, сливая свои фантики в убыток. Ни одного хомячка крипта не сделала богатым, только крупняк.
А деньги, 100 американских долларов делают счастливым любого хомячка, любого бомжа, или успешного человека. Он знает, что в любой точке планеты, сможет купить в любое время на протяжении года-двух-десяти лет примерно одинаковое количество еды, или снять шлюху. Потому что 60% мировых долгов номинировано в американском долларе, спрос на него заложен в этих долговых обязательствах до 30 лет вперед.
Zebra написав:Согласен вообще-то. Но вот с чем не согласен, так это со сравнением фиатных денег и криптовалюты. Что крипта сильно волатильна... Да волатильна, но фиат существует тысячилетия, а крипте только девять лет, Вы думаете, что через столетия ее волатильность не уменьшится? Вы считаете, что крипте нельзя давать столько же времени на развитие как и фиату, что все нужно прямо сейчас уже?
СВойство любых денег это обесценивание их из за эмиссии. А биток изначально ограниченное количество. А это уже системный его недостаток.
Zebra написав:Через 100 лет крипты не будет вообще, будет что-то другое, новые технологии. Крипта заложник многих составляющих - вычислительных, энергетических, команд разработчиков, спекулянтов. Это просто хайп, технология, которая устареет. Посмотрите как сдувается пузырь, побритые хомячки уныло уходят, сливая свои фантики в убыток. Ни одного хомячка крипта не сделала богатым, только крупняк.
А деньги, 100 американских долларов делают счастливым любого хомячка, любого бомжа, или успешного человека. Он знает, что в любой точке планеты, сможет купить в любое время на протяжении года-двух-десяти лет примерно одинаковое количество еды, или снять шлюху. Потому что 60% мировых долгов номинировано в американском долларе, спрос на него заложен в этих долговых обязательствах до 30 лет вперед.
Вы неправы здесь, когда-то и о долларе знали только в Штатах, не был он сразу всем во всем мире нужен, до Первой мировой точно.