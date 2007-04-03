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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 111
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
5%
6
10) нижче $2500
37%
41
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:36

  Zebra написав:Уже и кЭфирчик прокисает, конкуренты подтянулись.

Ага :) То ли внутривенное слабое, то ли доза.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию.

Ты вообще не понимаешь что такое консенсус в Битке, и как оно работает.
Скомпилить то можно, вот только ни одна нода твои изменения не зааксептит, и этот код нее будет работать.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:17

  killerbean написав:
  Zebra написав:Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию.

Ты вообще не понимаешь что такое консенсус в Битке, и как оно работает.
Скомпилить то можно, вот только ни одна нода твои изменения не зааксептит, и этот код нее будет работать.

Когда майнеров перестанет устраивать вознаграждение, аж бегом примут выгодный для себя код.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Когда майнеров перестанет устраивать вознаграждение, аж бегом примут выгодный для себя код.

Голословные утверждения. Не только майнеры участвуют в консенсусе. Достаточно отследить кто принимал решения по внедрению СегВита последние 2 года, чтобы понять, что ни одна группа заинтересованых людей не имеет 100% или близкое влияние.

В этом и прелесть Битка в отличи вашего бакса и ФРС, которые хочет печатает, хочет не печатет свои бумажки.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В битке китайские майнеры все решают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  Zebra написав:Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию.

Ты вообще не понимаешь что такое консенсус в Битке, и как оно работает.
Скомпилить то можно, вот только ни одна нода твои изменения не зааксептит, и этот код нее будет работать.

Когда майнеров перестанет устраивать вознаграждение, аж бегом примут выгодный для себя код.

Я майню, наприклад, щоб отримати крипту напряму, без бірж.
І буду це робити навіть при мінімальній доходності, навіть невеликому мінусі, так як вважаю, що крипта це на довго.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:39

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.

По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.

перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:В битке китайские майнеры все решают.

Ты врешь. События прошлого года это подверждают. Майнеры были против СегВита, так как до этого был в битке баг, и они копали на 30% больше. Тем не менее СегВит приняли.

Объяснишь как?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:58

Intel работает над аппаратным ускорителем для добычи Bitcoin

Корпорация Intel подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), в которой идёт речь о неком аппаратном ускорителе для добычи криптовалют, в частности Биткоина. Сам документ носит название «Bitcoin Mining Hardware Accelerator With Optimized Message Digest and Message Scheduler Datapath». В заявке описывается метод оптимизации существующих технологий майнинга, позволяющий в конечном итоге повысить эффективность добычи и снизить энергозатраты на величину до 35%. Примечательно, что заявка датирована 23 сентября 2016 года, но была опубликована на сайте ведомства только позавчера.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:Корпорация Intel подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), в которой идёт речь о неком аппаратном ускорителе для добычи криптовалют

Интересно зачем? Вон Зебра говорит, что это всё пузырь, и битка скоро не будет. Ухахаха
killerbean
 
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