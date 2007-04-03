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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:36
Zebra написав:
Уже и кЭфирчик прокисает, конкуренты подтянулись.
Ага
То ли внутривенное слабое, то ли доза.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:07
Zebra написав:
Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию.
Ты вообще не понимаешь что такое консенсус в Битке, и как оно работает.
Скомпилить то можно, вот только ни одна нода твои изменения не зааксептит, и этот код нее будет работать.
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killerbean
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:17
killerbean написав: Zebra написав:
Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию.
Ты вообще не понимаешь что такое консенсус в Битке, и как оно работает.
Скомпилить то можно, вот только ни одна нода твои изменения не зааксептит, и этот код нее будет работать.
Когда майнеров перестанет устраивать вознаграждение, аж бегом примут выгодный для себя код.
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Zebra
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:30
Zebra написав:
Когда майнеров перестанет устраивать вознаграждение, аж бегом примут выгодный для себя код.
Голословные утверждения. Не только майнеры участвуют в консенсусе. Достаточно отследить кто принимал решения по внедрению СегВита последние 2 года, чтобы понять, что ни одна группа заинтересованых людей не имеет 100% или близкое влияние.
В этом и прелесть Битка в отличи вашего бакса и ФРС, которые хочет печатает, хочет не печатет свои бумажки.
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killerbean
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:36
В битке китайские майнеры все решают.
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Zebra
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:37
Zebra написав: killerbean написав: Zebra написав:
Количество битков заложенно в программе Btcoin Core всего одной строчкой кода, одной константой, изменить которую разработчикам дело 2 сек или еще 2 сек чтоб скомпилировать новый релиз и выложить новую версию.
Ты вообще не понимаешь что такое консенсус в Битке, и как оно работает.
Скомпилить то можно, вот только ни одна нода твои изменения не зааксептит, и этот код нее будет работать.
Когда майнеров перестанет устраивать вознаграждение, аж бегом примут выгодный для себя код.
Я майню, наприклад, щоб отримати крипту напряму, без бірж.
І буду це робити навіть при мінімальній доходності, навіть невеликому мінусі, так як вважаю, що крипта це на довго.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:39
Zebra написав: airmax78 написав:
Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.
По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:43
Zebra написав:
В битке китайские майнеры все решают.
Ты врешь. События прошлого года это подверждают. Майнеры были против СегВита, так как до этого был в битке баг, и они копали на 30% больше. Тем не менее СегВит приняли.
Объяснишь как?
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killerbean
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Додано: Суб 31 бер, 2018 16:58
Корпорация Intel подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), в которой идёт речь о неком аппаратном ускорителе для добычи криптовалют, в частности Биткоина. Сам документ носит название «Bitcoin Mining Hardware Accelerator With Optimized Message Digest and Message Scheduler Datapath». В заявке описывается метод оптимизации существующих технологий майнинга, позволяющий в конечном итоге повысить эффективность добычи и снизить энергозатраты на величину до 35%. Примечательно, что заявка датирована 23 сентября 2016 года, но была опубликована на сайте ведомства только позавчера.
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moniks
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Додано: Суб 31 бер, 2018 17:00
moniks написав:
Корпорация Intel подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), в которой идёт речь о неком аппаратном ускорителе для добычи криптовалют
Интересно зачем? Вон Зебра говорит, что это всё пузырь, и битка скоро не будет. Ухахаха
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killerbean
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