Додано: Суб 31 бер, 2018 16:58

Корпорация Intel подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), в которой идёт речь о неком аппаратном ускорителе для добычи криптовалют, в частности Биткоина. Сам документ носит название «Bitcoin Mining Hardware Accelerator With Optimized Message Digest and Message Scheduler Datapath». В заявке описывается метод оптимизации существующих технологий майнинга, позволяющий в конечном итоге повысить эффективность добычи и снизить энергозатраты на величину до 35%. Примечательно, что заявка датирована 23 сентября 2016 года, но была опубликована на сайте ведомства только позавчера.