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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1111111211131114

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 111
1) $6250 і вище
20%
22
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
5%
6
10) нижче $2500
37%
41
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:35

  Игорь написав:
  killerbean написав:
  derbykiev написав:Хохо. Полтора месяца без крипты.. зашел глянуть, как здесь настроения. Вижу знакомые ники. Все зашортили вовремя?)) А я купил квартирку (не на крипте заработал) и погряз в ремонтных и прочих таких делах. Аккаунт на bitfinex жив, сейчас закину баксов 300 и поставлю ордерочки.. Ностальгия, блин. Думал, больше не стану этим заниматься. Как говорят торчки, героин умеет ждать.


Поздравляю, я тож скоро присоединяюсь. С 15 числа ЖЕК открывается, забираю ключи, и в бой :)
Как раз к концу года тренд сменится, и появятся новые деньги на крипто-тему.

Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.

Я в "мінусах", тобто продав намайнений ефір і мав $84, зараз ефіра стало більше на 25%, наторгував на інтрадей, але в доларах приблизно $46.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 31 бер, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:03

  killerbean написав:Интересно зачем? Вон Зебра говорит, что это всё пузырь, и битка скоро не будет. Ухахаха

Любой трейдер говорит только то, что ему выгодно. Кто биток шортит (как Зебра), а кто TSLA - https://mind.ua/news/20183256-tesla-sto ... management
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Poleg написав:Любой трейдер говорит только то, что ему выгодно.

Полистайте форум, я в декабре говорил, что буду покупать не выше 3К . Курс тогда был 15К+.
P.S. И я не трейдер, я в этом ничего не понимаю.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:12

  flyman написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.

По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.

перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?

в ряде стран Азии - уже нет
потом сотни тысяч и миллионы тезера ни одна биржа не обналичит по вменяемому курсу, поэтому народ ждет верификации на битфинексе месяцами, потом еще месяцами ждет зачисление перевода
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Як думаєте, АліЕкспрес скільки чекати коли почне приймати оплату сатошами/ефірами/ріплами: рік, два, п"ять?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 31 бер, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

flyman написав:Як думаєте, АліЕкспрес скілььки чекати коли почне приймати оплату сатошами/ефірами/ріплами: рік, два, п"ять?
Краще й не чекати
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:26

  Faceless написав:
flyman написав:Як думаєте, АліЕкспрес скілььки чекати коли почне приймати оплату сатошами/ефірами/ріплами: рік, два, п"ять?
Краще й не чекати

  killerbean написав:Шоб вы понимали масштаб, это второй по размерам инет магазин электроники в Штатах. Но вы продолжайте говорить что с 14 года ничего не изменилось.

NEWEGG OPENING BITCOIN PAYMENTS TO CANADIAN CUSTOMERS

http://bitcoinist.com/newegg-opening-bi ... customers/

думаєте, Амазон скоріше буде за Алі?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:28

flyman ничего страшного, Вы важны для криптосообщества как маркер :) Вы всегда можете отбить потери, если начнете брать комиссию, чтобы не входить в определенный актив :) А если серьезно, то названные Вами цифры настолько малы, что можно и принебречь (у ДС на ветке человек такие цифры проедает в месяц)
Игорь
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