derbykiev написав:Хохо. Полтора месяца без крипты.. зашел глянуть, как здесь настроения. Вижу знакомые ники. Все зашортили вовремя?)) А я купил квартирку (не на крипте заработал) и погряз в ремонтных и прочих таких делах. Аккаунт на bitfinex жив, сейчас закину баксов 300 и поставлю ордерочки.. Ностальгия, блин. Думал, больше не стану этим заниматься. Как говорят торчки, героин умеет ждать.
Поздравляю, я тож скоро присоединяюсь. С 15 числа ЖЕК открывается, забираю ключи, и в бой Как раз к концу года тренд сменится, и появятся новые деньги на крипто-тему.
Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.
Я в "мінусах", тобто продав намайнений ефір і мав $84, зараз ефіра стало більше на 25%, наторгував на інтрадей, але в доларах приблизно $46.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 31 бер, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Ооооо, как мы сегодня валимся. И это еще при живом тезере. Что начнется, когда, наконец, тезер признают фродом - страшно даже подумать. Криптомашина времени перенесет нас обратно в январь 2017 года, а может и раньше.
По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?
в ряде стран Азии - уже нет потом сотни тысяч и миллионы тезера ни одна биржа не обналичит по вменяемому курсу, поэтому народ ждет верификации на битфинексе месяцами, потом еще месяцами ждет зачисление перевода
Як думаєте, АліЕкспрес скільки чекати коли почне приймати оплату сатошами/ефірами/ріплами: рік, два, п"ять?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 31 бер, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman ничего страшного, Вы важны для криптосообщества как маркер Вы всегда можете отбить потери, если начнете брать комиссию, чтобы не входить в определенный актив А если серьезно, то названные Вами цифры настолько малы, что можно и принебречь (у ДС на ветке человек такие цифры проедает в месяц)
Игорь написав:flyman ничего страшного, Вы важны для криптосообщества как маркер Вы всегда можете отбить потери, если начнете брать комиссию, чтобы не входить в определенный актив А если серьезно, то названные Вами цифры настолько малы, что можно и принебречь (у ДС на ветке человек такие цифры проедает в месяц)
перші 0,1 ефіра майнив півроку на одній карті RX550, зараз їх уже три: RX550 + 2 х RX560. При першій же нагоді збираюся придбати RX570 (скоріше за все замість одної RX560). І у вільний час буду інтрадейнити намайненим.
Я про модель поведінки дрібних майнерів, для яких майнінг додатковий бонус, щоб не простоювала наявна техніка коли на ній ніхто не працює/шпіляє.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.