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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 112
1) $6250 і вище
21%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
5%
6
10) нижче $2500
37%
41
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вроде как выходит новый асик для етериума, а доллар все вниз,вниз и вниз, уже в нац банке гривны осталось меньше половины менялы без гривны стоят уже пройти не дают,может правду говорили про 25.5 весной, может Петя захотел по 16 осенью? тогда и скупить этих новых супер-пупер асиков?
vovodabravis
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