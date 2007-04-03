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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57
Вроде как выходит новый асик для етериума, а доллар все вниз,вниз и вниз, уже в нац банке гривны осталось меньше половины менялы без гривны стоят уже пройти не дают,может правду говорили про 25.5 весной, может Петя захотел по 16 осенью? тогда и скупить этих новых супер-пупер асиков?
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vovodabravis
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