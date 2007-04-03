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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57
Вроде как выходит новый асик для етериума, а доллар все вниз,вниз и вниз, уже в нац банке гривны осталось меньше половины менялы без гривны стоят уже пройти не дают,может правду говорили про 25.5 весной, может Петя захотел по 16 осенью? тогда и скупить этих новых супер-пупер асиков?
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vovodabravis
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Додано: Нед 01 кві, 2018 01:53
killerbean написав: flyman написав:
думаєте, Амазон скоріше буде за Алі?
Али наверняка будет свою крипту мутить. У них же есть AliPay, и уже давно успешно работает. Я думаю в нее внедряд крипту AliCoin какой-то.
Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.
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airmax78
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Додано: Нед 01 кві, 2018 02:00
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?
в ряде стран Азии - уже нет
потом сотни тысяч и миллионы тезера ни одна биржа не обналичит по вменяемому курсу, поэтому народ ждет верификации на битфинексе месяцами, потом еще месяцами ждет зачисление перевода
Биржам и не нужно тезер обналичивать. Они этим не занимаются. Ни Поло, ни Трекс, ни большинство других. Кто хочет, выводит тезеры на Финекс. Кто не хочет, может купить крипту и обменять её на фиат.
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phantom_systems
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