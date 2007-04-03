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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1112111311141115

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 112
1) $6250 і вище
21%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
5%
6
10) нижче $2500
37%
41
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вроде как выходит новый асик для етериума, а доллар все вниз,вниз и вниз, уже в нац банке гривны осталось меньше половины менялы без гривны стоят уже пройти не дают,может правду говорили про 25.5 весной, может Петя захотел по 16 осенью? тогда и скупить этих новых супер-пупер асиков?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 01:53

  killerbean написав:
  flyman написав:думаєте, Амазон скоріше буде за Алі?

Али наверняка будет свою крипту мутить. У них же есть AliPay, и уже давно успешно работает. Я думаю в нее внедряд крипту AliCoin какой-то.

Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 02:00

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.

перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?

в ряде стран Азии - уже нет
потом сотни тысяч и миллионы тезера ни одна биржа не обналичит по вменяемому курсу, поэтому народ ждет верификации на битфинексе месяцами, потом еще месяцами ждет зачисление перевода

Биржам и не нужно тезер обналичивать. Они этим не занимаются. Ни Поло, ни Трекс, ни большинство других. Кто хочет, выводит тезеры на Финекс. Кто не хочет, может купить крипту и обменять её на фиат.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.

Потому что так больше охват клиентов. Сейчас у них есть и Виза, и Мастеркард, и Дискавери, и с помошью китайской почты (не знаю как точно это работает), Маэстро, Киви, Вебмани, Вестверн Юнион и еще фиг знает сколько различных систем.

Зачем всё это они сделали тогда? Как по мне всё очевидно.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:53

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.

Потому что так больше охват клиентов. Сейчас у них есть и Виза, и Мастеркард, и Дискавери, и с помошью китайской почты (не знаю как точно это работает), Маэстро, Киви, Вебмани, Вестверн Юнион и еще фиг знает сколько различных систем.

Зачем всё это они сделали тогда? Как по мне всё очевидно.

Чтобы подключить все выше перечисленное - надо было условно щелкнуть пальцами и готово - доступ к сотням миллионов новых покупателей. Чтобы подключить крипту, тем более запустить свою собственную - надо реально заморочиться и потратиться, И ради чего? Получить доступ к паре миллионов криптоманьяков по всему миру?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Чтобы подключить все выше перечисленное - надо было условно щелкнуть пальцами и готово

Не видел чтобы такой набор способов оплаты был хоть у одного украинского ИМа. Ты выдаешь желаемое за действительное.
killerbean
 
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