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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:57
Вроде как выходит новый асик для етериума, а доллар все вниз,вниз и вниз, уже в нац банке гривны осталось меньше половины менялы без гривны стоят уже пройти не дают,может правду говорили про 25.5 весной, может Петя захотел по 16 осенью? тогда и скупить этих новых супер-пупер асиков?
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vovodabravis
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Додано: Нед 01 кві, 2018 01:53
killerbean написав: flyman написав:
думаєте, Амазон скоріше буде за Алі?
Али наверняка будет свою крипту мутить. У них же есть AliPay, и уже давно успешно работает. Я думаю в нее внедряд крипту AliCoin какой-то.
Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.
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airmax78
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Додано: Нед 01 кві, 2018 02:00
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
По сути обналичить Тезер можно только с битфинекс, но они там хитро устроились, люди на реддите пишут, что не могут аккаунт верифицировать более 3 месяцев, получается на вывод тезера скопилась очередь, и они не имея денег блокируют и затягивают таким образом обналичку своих фантиков.
перекинути на інший кошель га іншій біржі крипту ніззя, що потім вивести?
в ряде стран Азии - уже нет
потом сотни тысяч и миллионы тезера ни одна биржа не обналичит по вменяемому курсу, поэтому народ ждет верификации на битфинексе месяцами, потом еще месяцами ждет зачисление перевода
Биржам и не нужно тезер обналичивать. Они этим не занимаются. Ни Поло, ни Трекс, ни большинство других. Кто хочет, выводит тезеры на Финекс. Кто не хочет, может купить крипту и обменять её на фиат.
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phantom_systems
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:21
airmax78 написав:
Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.
Потому что так больше охват клиентов. Сейчас у них есть и Виза, и Мастеркард, и Дискавери, и с помошью китайской почты (не знаю как точно это работает), Маэстро, Киви, Вебмани, Вестверн Юнион и еще фиг знает сколько различных систем.
Зачем всё это они сделали тогда? Как по мне всё очевидно.
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killerbean
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Додано: Нед 01 кві, 2018 08:53
killerbean написав: airmax78 написав:
Нафига? Вот нафига им выдумывать лисапет, если и так все отлично и мгновенно работает? Ни за час, ни за 10 минут - мгновенно. Дешево. В любой точке мира. В 100500 раз лучше и удобнее всякого криптоговна.
Потому что так больше охват клиентов. Сейчас у них есть и Виза, и Мастеркард, и Дискавери, и с помошью китайской почты (не знаю как точно это работает), Маэстро, Киви, Вебмани, Вестверн Юнион и еще фиг знает сколько различных систем.
Зачем всё это они сделали тогда? Как по мне всё очевидно.
Чтобы подключить все выше перечисленное - надо было условно щелкнуть пальцами и готово - доступ к сотням миллионов новых покупателей. Чтобы подключить крипту, тем более запустить свою собственную - надо реально заморочиться и потратиться, И ради чего? Получить доступ к паре миллионов криптоманьяков по всему миру?
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airmax78
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:02
airmax78 написав:
Чтобы подключить все выше перечисленное - надо было условно щелкнуть пальцами и готово
Не видел чтобы такой набор способов оплаты был хоть у одного украинского ИМа. Ты выдаешь желаемое за действительное.
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killerbean
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Додано: Нед 01 кві, 2018 09:48
killerbean написав: airmax78 написав:
Чтобы подключить все выше перечисленное - надо было условно щелкнуть пальцами и готово
Не видел чтобы такой набор способов оплаты был хоть у одного украинского ИМа. Ты выдаешь желаемое за действительное.
Да потому что украинским ИМ такое нах не надо. Гденаходятся 99.9999% их покупателей? Правильно - в Украине. А у Али они находятся во всех 197 странах мира.
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airmax78
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Додано: Нед 01 кві, 2018 10:19
phantom_systems написав:
Биржам и не нужно тезер обналичивать. Они этим не занимаются. Ни Поло, ни Трекс, ни большинство других. Кто хочет, выводит тезеры на Финекс. Кто не хочет, может купить крипту и обменять её на фиат.
Внимательно нужно читать прежде чем цитировать.
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Zebra
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Додано: Нед 01 кві, 2018 12:19
Игорь написав:
Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.
редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите...
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 01 кві, 2018 12:21
чик написав: Игорь написав:
Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.
редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите...
7900 это же не 17900
ждите отскок, любое падение им завершается
много шортов открывается по любому, и падение фактически без коррекций, значит накапливается перепроданность
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Zebra
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