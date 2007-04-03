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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1113111411151116

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 113
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 12:21

  чик написав:
  Игорь написав:Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.

редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите...

7900 это же не 17900

ждите отскок, любое падение им завершается
много шортов открывается по любому, и падение фактически без коррекций, значит накапливается перепроданность
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:00

Zebra
дружбану давал ссылку :wink:
http://www.the-village.ru/village/busin ... argin-call
— За спадом всегда следует подъём.
— Неужели?
—Почти. :D
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:42

  Zebra написав:ждите отскок, любое падение им завершается

ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:51

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:ждите отскок, любое падение им завершается

ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
У хомячков будет последний шанс выпрыгнуть. Это будет шанс, а не надежда на рост.
Zebra
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