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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:21
чик написав: Игорь написав:
Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.
редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите...
7900 это же не 17900
ждите отскок, любое падение им завершается
много шортов открывается по любому, и падение фактически без коррекций, значит накапливается перепроданность
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Zebra
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:00
Zebra
дружбану давал ссылку http://www.the-village.ru/village/busin ... argin-call
— За спадом всегда следует подъём.
— Неужели?
—Почти.
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:42
Zebra написав:
ждите отскок, любое падение им завершается
ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Нед 01 кві, 2018 13:51
Yuri_T написав: Zebra написав:
ждите отскок, любое падение им завершается
ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
У хомячков будет последний шанс выпрыгнуть. Это будет шанс, а не надежда на рост.
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Zebra
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:34
vovodabravis написав:
по производительности выдавала 1500 мгх , впрингципе сравнимо с одной 1080 ти и одной 1080
Не рассказывай сказки, две 1080 и 80 мгх не выдадут, а тут полторы тысячи.
К слову о том видео про F3: народ склоняется что это фэйк первоапрельский, потому как отличий от асика S9 не обнаружено.
Востаннє редагувалось Витаха
в Нед 01 кві, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 14:52
Yuri_T написав:
ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
Я смотрю тут еще и эксперты в матиматике есть. Ничёси
Скажите, какой актив (пусть даже самый стрёмный) падал до $0.00, и при этом продолжал торговаться на бирже?
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killerbean
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Додано: Нед 01 кві, 2018 15:24
Витл, когда закупаться? На 6000 или 5500? Или по курсу ломбарда Скарбныця? (3800)
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airmax78
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