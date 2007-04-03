дружбану давал ссылку
— За спадом всегда следует подъём.
— Неужели?
—Почти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:00
Zebra
дружбану давал ссылку
— За спадом всегда следует подъём.
— Неужели?
—Почти.
а шо делать?
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:42
ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 01 кві, 2018 13:51
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не рассказывай сказки, две 1080 и 80 мгх не выдадут, а тут полторы тысячи.
К слову о том видео про F3: народ склоняется что это фэйк первоапрельский, потому как отличий от асика S9 не обнаружено.
Востаннє редагувалось Витаха в Нед 01 кві, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Витл, когда закупаться? На 6000 или 5500? Или по курсу ломбарда Скарбныця? (3800)
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:53
по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 кві, 2018 15:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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