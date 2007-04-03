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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1114111511161117>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 113
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:00

Zebra
дружбану давал ссылку :wink:
http://www.the-village.ru/village/busin ... argin-call
— За спадом всегда следует подъём.
— Неужели?
—Почти. :D
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:42

  Zebra написав:ждите отскок, любое падение им завершается

ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 13:51

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:ждите отскок, любое падение им завершается

ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0
У хомячков будет последний шанс выпрыгнуть. Это будет шанс, а не надежда на рост.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vovodabravis написав:по производительности выдавала 1500 мгх , впрингципе сравнимо с одной 1080 ти и одной 1080

Не рассказывай сказки, две 1080 и 80 мгх не выдадут, а тут полторы тысячи.
К слову о том видео про F3: народ склоняется что это фэйк первоапрельский, потому как отличий от асика S9 не обнаружено.
Востаннє редагувалось Витаха в Нед 01 кві, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:ну завершится падение, и что?
(+100%+100%+100%...)-100%=0

Я смотрю тут еще и эксперты в матиматике есть. Ничёси
Скажите, какой актив (пусть даже самый стрёмный) падал до $0.00, и при этом продолжал торговаться на бирже?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Витл, когда закупаться? На 6000 или 5500? Или по курсу ломбарда Скарбныця? (3800)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ефір вже майже вернувся до минулорічних рівнівЗображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:47

airmax78
я буду дозакупаться на 3т.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:53

  airmax78 написав:Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.

по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда
Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Нед 01 кві, 2018 15:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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