Додано: Нед 01 кві, 2018 16:03

при виросших цінах на відеокарти на 30% нема змісту зараз вкладатися в нове обладнання, так як крипта виросла менше чим на 30% відносно ціни що була півроку тому,

а я збирався на Паску посилити ферму.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.