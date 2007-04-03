усреднение на падающем тренде погубило больше евреев, чем холокост
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:53
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:55
рост был тоже не по прямой
наступает тот момент, когда новых монет ежедневно генерируется на $30-50 млн в день, но никто не заносит и копейки
Додано: Нед 01 кві, 2018 15:58
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:00
а рипл все ж 2 раза вище минулорічного рівня,
тобто або ефір переспустився, або ріпл недовпав
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
при виросших цінах на відеокарти на 30% нема змісту зараз вкладатися в нове обладнання, так як крипта виросла менше чим на 30% відносно ціни що була півроку тому,
а я збирався на Паску посилити ферму.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:06
Рипл тоже увалится, всему свое время.
Эфир по сути использовался только для создания ICO. У них на сайте прямо есть инструмент, для генерации собственных токенов - вводишь блок на котором старт генерации, конец генерации, цена эфира за токен и вуаля - стриги лохов как умеешь промоутом.
В июне будет запущен mainnet проекта EOS. Дело в том, что EOS похоронит эфир. На EOS можно будет создавать децентралированные биржи за счет масштабируемой во все стороны производительности. А это уже новый уровень. Битфирекс заявил, что будет создавать децентрализованную биржу на EOS.
Поэтому Витя Бутерин, прыщавый клоун, скоро сойдет с горизонта со своим ICO-генератором лохотроном.
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:34
Насколько я знаю ты вместе с Vitlом отслеживал точки входа ? Я сейчас пишу не чтоб посмеяться, а чтоб сделать для себя выводы. Получается два не новичка не смогли распознать уровень сопротивления, если я правильно понял вы видите, что идём вниз, но пилой и расчет был на некоторый небольшой отсткок от 7900, чего не произошло или какая-то другая причина ? Я просто ничего не смыслю в биржах и теханализе и хочу для себя уяснить, нужно ли мне мокнуть рога в эту тему на каком-то неприлично малом уровне ?
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:52
Додано: Нед 01 кві, 2018 16:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Когда цена упала в прошлый раз до 6000. Я сказал тому человеку, который вкинулся в кредит, что сейчас не нужно сливаться, мы еще отрастем до 9000. И цена отрасла до 11700 целых 2 раза. Он мог еще выгодно начать фиксить убыток на более лучших курсах.
Точно также и сейчас, кто купит по 4000-5000, еще продаст как минимум по 7000.
Это биток, тут есть крупные манипуляторы, которые закупятся на низах, и снова через СМИ будут гнать положительными новостями вверх.
У китов за счет постриженных хомяков сформировался значительный портфель фиатного капитала. За счет этого они могут гонять цену.
Это раньше у них были другие масштабы денег, а сейчас они с капитализации 800 млрд сняли сливок на $100 млрд я уверен не меньше.
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