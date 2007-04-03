RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1114111511161117

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 113
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:53

  чик написав:airmax78
я буду дозакупаться на 3т.

усреднение на падающем тренде погубило больше евреев, чем холокост
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.09.12
Подякував: 355 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:55

  flyman написав:
  airmax78 написав:Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.

по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда

рост был тоже не по прямой
наступает тот момент, когда новых монет ежедневно генерируется на $30-50 млн в день, но никто не заносит и копейки
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.09.12
Подякував: 355 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 15:58

  airmax78 написав:Витл, когда закупаться? На 6000 или 5500? Или по курсу ломбарда Скарбныця? (3800)

Судя по последнему сообщению тут Витла, он уже давно закупился и стал инвестором. Так бывает, когда не можешь остановиться в игре, положить карты и выйти из за стола.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.09.12
Подякував: 355 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:00

  Zebra написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.

по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда

рост был тоже не по прямой
наступает тот момент, когда новых монет ежедневно генерируется на $30-50 млн в день, но никто не заносит и копейки

а рипл все ж 2 раза вище минулорічного рівня,
тобто або ефір переспустився, або ріпл недовпав
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13729
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

при виросших цінах на відеокарти на 30% нема змісту зараз вкладатися в нове обладнання, так як крипта виросла менше чим на 30% відносно ціни що була півроку тому,
а я збирався на Паску посилити ферму.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13729
З нами з: 09.03.14
Подякував: 806 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:06

  flyman написав:тобто або ефір переспустився, або ріпл недовпав

Рипл тоже увалится, всему свое время.
Эфир по сути использовался только для создания ICO. У них на сайте прямо есть инструмент, для генерации собственных токенов - вводишь блок на котором старт генерации, конец генерации, цена эфира за токен и вуаля - стриги лохов как умеешь промоутом.

В июне будет запущен mainnet проекта EOS. Дело в том, что EOS похоронит эфир. На EOS можно будет создавать децентралированные биржи за счет масштабируемой во все стороны производительности. А это уже новый уровень. Битфирекс заявил, что будет создавать децентрализованную биржу на EOS.

Поэтому Витя Бутерин, прыщавый клоун, скоро сойдет с горизонта со своим ICO-генератором лохотроном.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.09.12
Подякував: 355 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:34

  чик написав:
  Игорь написав:Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.

редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите...

Насколько я знаю ты вместе с Vitlом отслеживал точки входа ? Я сейчас пишу не чтоб посмеяться, а чтоб сделать для себя выводы. Получается два не новичка не смогли распознать уровень сопротивления, если я правильно понял вы видите, что идём вниз, но пилой и расчет был на некоторый небольшой отсткок от 7900, чего не произошло или какая-то другая причина ? Я просто ничего не смыслю в биржах и теханализе и хочу для себя уяснить, нужно ли мне мокнуть рога в эту тему на каком-то неприлично малом уровне ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 23.01.16
Подякував: 277 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:52

  flyman написав:
  airmax78 написав:Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.

по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда
Зображення

Давно пора новую планку рисовать и, соответственно, новый коридор
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6695
З нами з: 30.11.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Когда цена упала в прошлый раз до 6000. Я сказал тому человеку, который вкинулся в кредит, что сейчас не нужно сливаться, мы еще отрастем до 9000. И цена отрасла до 11700 целых 2 раза. Он мог еще выгодно начать фиксить убыток на более лучших курсах.

Точно также и сейчас, кто купит по 4000-5000, еще продаст как минимум по 7000.

Это биток, тут есть крупные манипуляторы, которые закупятся на низах, и снова через СМИ будут гнать положительными новостями вверх.

У китов за счет постриженных хомяков сформировался значительный портфель фиатного капитала. За счет этого они могут гонять цену.

Это раньше у них были другие масштабы денег, а сейчас они с капитализации 800 млрд сняли сливок на $100 млрд я уверен не меньше.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.09.12
Подякував: 355 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1114111511161117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4727, 4728, 4729
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47283 163985128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 17:21
pesikot
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6127 1298986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 12:55
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.