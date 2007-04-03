Додано: Нед 01 кві, 2018 17:48

Игорь написав: чик написав: Игорь написав: Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке. Хохо. Захожу сюда каждый день в надежде, что хоть кто-то честно напишет о своих "минусах", так нет же, все только квартиры покупают на падающем рынке.

редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите... редко захожу, но ты вроде вменяемый чел, я застрял на пару штук па 7900 на радость местной аудитории и шо ? лично мне покуй, а вы дальше дрочите...

Насколько я знаю ты вместе с Vitlом отслеживал точки входа ? Я сейчас пишу не чтоб посмеяться, а чтоб сделать для себя выводы. Получается два не новичка не смогли распознать уровень сопротивления, если я правильно понял вы видите, что идём вниз, но пилой и расчет был на некоторый небольшой отсткок от 7900, чего не произошло или какая-то другая причина ? Я просто ничего не смыслю в биржах и теханализе и хочу для себя уяснить, нужно ли мне мокнуть рога в эту тему на каком-то неприлично малом уровне ? Насколько я знаю ты вместе с Vitlом отслеживал точки входа ? Я сейчас пишу не чтоб посмеяться, а чтоб сделать для себя выводы. Получается два не новичка не смогли распознать уровень сопротивления, если я правильно понял вы видите, что идём вниз, но пилой и расчет был на некоторый небольшой отсткок от 7900, чего не произошло или какая-то другая причина ? Я просто ничего не смыслю в биржах и теханализе и хочу для себя уяснить, нужно ли мне мокнуть рога в эту тему на каком-то неприлично малом уровне ?

Очередной раз просмотрел тему, вижу, что меня не забывают, и это правильноТогда уважу и вас, дорогие товарищи.Килербин как то опять о малиновых пижмаках тут пытался порассуждать, ему я потом как нить подробно и вежливо объясню, что во всём форуме ни один человек не верит в его байку о покупке квартиры и что он зря пыжится создавая себе победный имидж, как правило это всегда происходит, когда ситуация его наоборот поимела.Аирмакс, по поводу закупать и по чём...а оно нужно и зачем.Кому то нужно и есть зачем а кому то и нет, ниже поясню.Зебра, в твоих словах есть кое что.Более детально я отвечу Игорю, и ты поймёшь.Игорь.Ни для кого сейчас не секрет о стагнации рынка криптовалют.Это для многих участников этого рынка является проблемой.В первую очередь для тех, кто просто инвестировал туда деньги.Но даже из них реальная проблема сложилась только для тех, кому эти деньги срочно нужны или взяты в долг в расчёте на быструю прибыль.Убыток по сделке возникнет только при его фиксации.Многие инвесторы - хомяки забили на падение и будут ждать лучших времён, я более чем уверен, что дождутся...не в этом году так в следующем, если деньги вложены те. которые являются излишком, то это не имеет значения.тем более на мой взгляд хранение их на валютном депозите вместо криптокошелька не принесёт особой выгоды (2-3% годовых - смехота и шанс не получить их обратно).Плавно переходим к трейдингу, именно этот вид криптодеятельности я всегда тут рекламировал.Трейдинг такая хорошая штука, которая приносит прибыль как на росте так и на падении курса.И сейчас на падении очень неплохо получается заработать.Теперь так чтобы не выглядело всё радужно. рассказываю. что невозможно всегда быть в плюсе. невозможно все сделки иметь прибыльные, невозможно предугадать все движения графика, поэтому есть и убыточные сделки.Тогда давайте определимся, что же важно в итоге.Полагаю, что важен конечный результат.Отрицательный результат тоже вполне допустим, при условии, что позже будет компенсирован, он бывает даже у супер опытных трейдеров.Особенно на манипулируемом рынке, когда ТА перестаёт работать.После серии удачных сделок, у нас с Чиком действительно последняя сделка оказалась не удачной(я рассказываю , т к он уже предоставил некоторую информацию по ней), а именно мы ожидали отскок от уровня 7200-7300 и при уровне 7500 я небольшой суммой стал входить, лесенкой до 7200.Но увы, ТА не отработал выход из бычьего клина вверх, клин был пробит вниз - такое бывает в 10% против 90%.Вот реально один из случаев сделки в минус.Что касается моих средств и результатов, то все должны понимать простую вещь, что никто тут не будет выкладывать свою историю с подробными цифрами.Но я немножко приоткрою тайну, чуть чуть.Так вот, инвестировать сейчас не выгодно только по той причине, что неизвестно где будет дно.Когда это станет более понятно, тогда и можно будет делать набор.Аирмакс, можешь проверить такую версию и убедиться как люди зарабатывают на трейдинге...Пишу это ДО ТОГО КАК СЛУЧИТСЯПокупку смело можно делать на уровне 6000, потом гарантированно будет возможность слить дороже.На сколько не знаю, отскок как правило происходит на 23,38,50 или 61% по уровням фибо от коррекции и по времени сказать не могу. я не кукл.Но факт, что будет по той простой причинен, что уровень 6000 невозможно сразу пробить, почему углубляться не буду.Теперь о капиталах, у меня есть инвестиционная часть и трейдинговая.По инвестчасти капитал тяготеет быть в определённом портфеле, по трейдинговой в фиате.Как и обещал, приведу цифры, которые отражают положение дел.По инвест минус 110 тыс гривен, по трейдинг плюс 260 тыс гривен.Итого1 - я не жалуюсь.Итого2 - я собираюсь даже в такой ситуации зашортить и у меня всё равно останется небольшой плюс, но вдобавок к нему очень хорошая возможность подставить вёдра.Ребята, всем удачи, надеюсь мои редкие посещения темы приносят пользу думающим людям, смотрите на вещи разносторонне, больше увидите