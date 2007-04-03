Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:58
Итак 6500.... всё идёт по плану... ещё минус 6000 и можно заходить в биток
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:15
Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 18315
З нами з: 20.04.08
Подякував: 348 раз.
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:16
antey1969 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.
по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда
Давно пора новую планку рисовать и, соответственно, новый коридор
кажись пішов отскок
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:28
flyman написав:
кажись пішов отскок
Ога, на 15 минутке свечка большая и зеленая. Может заупокой?))
Андрей_В
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:42
Андрей_В написав: flyman написав:
кажись пішов отскок
Ога, на 15 минутке свечка большая и зеленая. Может заупокой?))
шортилок пытаются обобрать а то получается заработать у них.
но если отскок захлебнется тогда пробой 6к и жесть криптоинвесторам ))
baffet
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:46
Мда, Vitl, спасибо за подробный отчет. Но могу тебе точно сказать, что это минипулируемый рынок и у игроков с другой стороны стола карты значительно крупнее.
Ты правильно сказал, что пока позиции открыты - игра продолжается. Но проблема к том, что деньги ты свои уже отдал куда то хрен пойми куда. И не факт, что сможешь остановиться и забрать их обратно. Если получится закрыться в этот раз с прибылью или в безубыток, может лучше пока остановиться? Вывести часть.
Zebra
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Додано: Нед 01 кві, 2018 18:56
Zebra написав:
Вывести часть.
если цель заработать то в любом высоко рискованном трейдинге/гемблинге обязательно нужно выводить часть прибыли.
только если суммы мелкие или цель азарт/адреналин выводить ничего не нужно ))
baffet
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З нами з: 11.02.16
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