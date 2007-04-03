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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1115111611171118

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 113
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Итак 6500.... всё идёт по плану... ещё минус 6000 и можно заходить в биток
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:15

Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:16

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.

по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда
Зображення

Давно пора новую планку рисовать и, соответственно, новый коридор

кажись пішов отскок
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:28

  flyman написав:кажись пішов отскок

Ога, на 15 минутке свечка большая и зеленая. Может заупокой?))
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:42

  Андрей_В написав:
  flyman написав:кажись пішов отскок

Ога, на 15 минутке свечка большая и зеленая. Может заупокой?))

шортилок пытаются обобрать а то получается заработать у них.
но если отскок захлебнется тогда пробой 6к и жесть криптоинвесторам ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:46

Мда, Vitl, спасибо за подробный отчет. Но могу тебе точно сказать, что это минипулируемый рынок и у игроков с другой стороны стола карты значительно крупнее.

Ты правильно сказал, что пока позиции открыты - игра продолжается. Но проблема к том, что деньги ты свои уже отдал куда то хрен пойми куда. И не факт, что сможешь остановиться и забрать их обратно.

Если получится закрыться в этот раз с прибылью или в безубыток, может лучше пока остановиться? Вывести часть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:56

  Zebra написав:Вывести часть.

если цель заработать то в любом высоко рискованном трейдинге/гемблинге обязательно нужно выводить часть прибыли.
только если суммы мелкие или цель азарт/адреналин выводить ничего не нужно ))
baffet
 
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