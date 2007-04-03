Додано: Нед 01 кві, 2018 19:47

Звучит уже как то фанатично, но нужно смотреть правде в глаза, на том же btc-trade количество пользователей онлайн уже по 400 человек днем, против 1200-1400 в декабре.



Даже если хомяки вернутся, денег у них уже нет.



И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?

Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?



Крипты (фантиков) очень много на самом деле, даже при текущей капитализации в $250 млрд доить хомяков еще будут месяцами, если не годами.



Но конечно, каждый сам решает, как ему расставаться со своими деньгами.



Лично я считаю, что будет еще последний шанс слиться в безубыток максимум летом.



Для этого не нужно быть гуру теханализа. Достаточно открыть график 2014 года. Психология толпы хомяков не поменялась.



Или график классического финансового пузыря - все как по учебникам.



Отскок на 13-14к до конца 2019 года уже утопия. Даже на этих уровнях деньги уже были кредитными. Хомяки влезали в долги и их постригли.



Вспомни aclan - он по маржиналке вылетел и пропал. А ведь его деньги влияли на рынок.

Заставить его вернуться с новыми $3к и взять в кредит маржиналку уже малореально.



Пока не вырастет новое поколение непуганных хомяков, о росте можно забыть.