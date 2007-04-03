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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1116111711181119>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 113
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 17:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Итак 6500.... всё идёт по плану... ещё минус 6000 и можно заходить в биток
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:15

Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:16

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Вся крипта отрисовывает классический график сдутия пузыря. И это прекрасно. Законы работают: криптозолото не смогло их переписать.

по моєму, вже вона пересдулася нижче ватерлінії прамолінійного тренда
Зображення

Давно пора новую планку рисовать и, соответственно, новый коридор

кажись пішов отскок
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:28

  flyman написав:кажись пішов отскок

Ога, на 15 минутке свечка большая и зеленая. Может заупокой?))
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:42

  Андрей_В написав:
  flyman написав:кажись пішов отскок

Ога, на 15 минутке свечка большая и зеленая. Может заупокой?))

шортилок пытаются обобрать а то получается заработать у них.
но если отскок захлебнется тогда пробой 6к и жесть криптоинвесторам ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:46

Мда, Vitl, спасибо за подробный отчет. Но могу тебе точно сказать, что это минипулируемый рынок и у игроков с другой стороны стола карты значительно крупнее.

Ты правильно сказал, что пока позиции открыты - игра продолжается. Но проблема к том, что деньги ты свои уже отдал куда то хрен пойми куда. И не факт, что сможешь остановиться и забрать их обратно.

Если получится закрыться в этот раз с прибылью или в безубыток, может лучше пока остановиться? Вывести часть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 18:56

  Zebra написав:Вывести часть.

если цель заработать то в любом высоко рискованном трейдинге/гемблинге обязательно нужно выводить часть прибыли.
только если суммы мелкие или цель азарт/адреналин выводить ничего не нужно ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.


Обратите внимание, что пост был написан ровно за 20 минут до отскока.Вы не поняли, что основной упор делается не на инвестирование.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:27

  Zebra написав:Мда, Vitl, спасибо за подробный отчет. Но могу тебе точно сказать, что это минипулируемый рынок и у игроков с другой стороны стола карты значительно крупнее.

Ты правильно сказал, что пока позиции открыты - игра продолжается. Но проблема к том, что деньги ты свои уже отдал куда то хрен пойми куда. И не факт, что сможешь остановиться и забрать их обратно.

Если получится закрыться в этот раз с прибылью или в безубыток, может лучше пока остановиться? Вывести часть.


Конечно, но я же сказал, что до мелких подробностей описывать не буду и не хочу.Согласятся думаю просто все - цель, выйти на уровень, когда игра будет продолжаться только на плюсовые деньги.Остановится - люди, как можно остановиться на самом вкусном и интересном, именно сейчас есть возможность попытаться заработать ну очень много.Для этого нужно конечно работать, тщательно изучать возможность входа, я не знаю когда .Тут в теме абы поболтать разные цифры звучат.А я поведаю, что по волновому ТА может и 1300 быть достигнуто.Почему я и размышляю о шорте.Но полностью конечно идеи я не обнародую, без смеха - это стоит огромных денег :D Так вот можно себе представить разницу входа по 10000 или 6000 или 1300 :!: А новый пятиволновик неизбежен и если перехая даже не будет(и всяких там мифических 100000 и более), то уровень в 13000-14000 будет достигнут по любому.Я ради Х10 буду рисковать, но ни кого к этому не склоняю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Звучит уже как то фанатично, но нужно смотреть правде в глаза, на том же btc-trade количество пользователей онлайн уже по 400 человек днем, против 1200-1400 в декабре.

Даже если хомяки вернутся, денег у них уже нет.

И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?
Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?

Крипты (фантиков) очень много на самом деле, даже при текущей капитализации в $250 млрд доить хомяков еще будут месяцами, если не годами.

Но конечно, каждый сам решает, как ему расставаться со своими деньгами.

Лично я считаю, что будет еще последний шанс слиться в безубыток максимум летом.

Для этого не нужно быть гуру теханализа. Достаточно открыть график 2014 года. Психология толпы хомяков не поменялась.

Или график классического финансового пузыря - все как по учебникам.

Отскок на 13-14к до конца 2019 года уже утопия. Даже на этих уровнях деньги уже были кредитными. Хомяки влезали в долги и их постригли.

Вспомни aclan - он по маржиналке вылетел и пропал. А ведь его деньги влияли на рынок.
Заставить его вернуться с новыми $3к и взять в кредит маржиналку уже малореально.

Пока не вырастет новое поколение непуганных хомяков, о росте можно забыть.
Zebra
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