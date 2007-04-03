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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 17:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Итак 6500.... всё идёт по плану... ещё минус 6000 и можно заходить в биток
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:15
Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:16
кажись пішов отскок
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:28
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:42
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:46
Мда, Vitl, спасибо за подробный отчет. Но могу тебе точно сказать, что это минипулируемый рынок и у игроков с другой стороны стола карты значительно крупнее.
Ты правильно сказал, что пока позиции открыты - игра продолжается. Но проблема к том, что деньги ты свои уже отдал куда то хрен пойми куда. И не факт, что сможешь остановиться и забрать их обратно.
Если получится закрыться в этот раз с прибылью или в безубыток, может лучше пока остановиться? Вывести часть.
Додано: Нед 01 кві, 2018 18:56
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:18
Обратите внимание, что пост был написан ровно за 20 минут до отскока.Вы не поняли, что основной упор делается не на инвестирование.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:27
Конечно, но я же сказал, что до мелких подробностей описывать не буду и не хочу.Согласятся думаю просто все - цель, выйти на уровень, когда игра будет продолжаться только на плюсовые деньги.Остановится - люди, как можно остановиться на самом вкусном и интересном, именно сейчас есть возможность попытаться заработать ну очень много.Для этого нужно конечно работать, тщательно изучать возможность входа, я не знаю когда .Тут в теме абы поболтать разные цифры звучат.А я поведаю, что по волновому ТА может и 1300 быть достигнуто.Почему я и размышляю о шорте.Но полностью конечно идеи я не обнародую, без смеха - это стоит огромных денег Так вот можно себе представить разницу входа по 10000 или 6000 или 1300 А новый пятиволновик неизбежен и если перехая даже не будет(и всяких там мифических 100000 и более), то уровень в 13000-14000 будет достигнут по любому.Я ради Х10 буду рисковать, но ни кого к этому не склоняю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Звучит уже как то фанатично, но нужно смотреть правде в глаза, на том же btc-trade количество пользователей онлайн уже по 400 человек днем, против 1200-1400 в декабре.
Даже если хомяки вернутся, денег у них уже нет.
И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?
Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?
Крипты (фантиков) очень много на самом деле, даже при текущей капитализации в $250 млрд доить хомяков еще будут месяцами, если не годами.
Но конечно, каждый сам решает, как ему расставаться со своими деньгами.
Лично я считаю, что будет еще последний шанс слиться в безубыток максимум летом.
Для этого не нужно быть гуру теханализа. Достаточно открыть график 2014 года. Психология толпы хомяков не поменялась.
Или график классического финансового пузыря - все как по учебникам.
Отскок на 13-14к до конца 2019 года уже утопия. Даже на этих уровнях деньги уже были кредитными. Хомяки влезали в долги и их постригли.
Вспомни aclan - он по маржиналке вылетел и пропал. А ведь его деньги влияли на рынок.
Заставить его вернуться с новыми $3к и взять в кредит маржиналку уже малореально.
Пока не вырастет новое поколение непуганных хомяков, о росте можно забыть.
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