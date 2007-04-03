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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:15
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Zebra
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Додано: Нед 01 кві, 2018 20:35
Vitl написав: Оранжевый-хит сезона написав:Vitl
спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.
Обратите внимание, что пост был написан ровно за 20 минут до отскока.Вы не поняли, что основной упор делается не на инвестирование.
Я понимаю что основной упор делается на загон лохов!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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