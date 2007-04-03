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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1116111711181119

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 113
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Каждый пятый американский студент залез в долги, чтобы инвестировать в криптовалюты
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:35

  Vitl написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.


Обратите внимание, что пост был написан ровно за 20 минут до отскока.Вы не поняли, что основной упор делается не на инвестирование.

Я понимаю что основной упор делается на загон лохов!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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