Додано: Нед 01 кві, 2018 21:30

Zebra



И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?

Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?



Ну ты смешные вопросы задаёшь.

Закуп, чтобы продать дороже.Да, этот вход получился в минус, предыдущий в плюс, сейчас я уже опять имею плюс на последней сделке.Я же написал. что главное общий результат.

А вот, что я собираюсь делать, я конечно рассказывать не собираюсь, тем более это не от меня зависит, а от ситуации.Она меняется каждый день.Тут собрались больные люди, не понимающие что от их желаний и т з ничего не зависит.Всё зависит от течения обстоятельств - или или...С одной стороны коррекционная волна как я написал может достигнуть уровня 1300.С другой - сегодняшнее закрытие недели если произойдёт выше ЕМА50, то может даже разворот тренда случиться.Т е не нужно опускаться до каких то суеверий и зомбирования, нужно трезво следить за ситуацией и действовать соответственно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.