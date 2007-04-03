|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 01 кві, 2018 20:35
Я понимаю что основной упор делается на загон лохов!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:30
Zebra
И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?
Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?
Ну ты смешные вопросы задаёшь.
Закуп, чтобы продать дороже.Да, этот вход получился в минус, предыдущий в плюс, сейчас я уже опять имею плюс на последней сделке.Я же написал. что главное общий результат.
А вот, что я собираюсь делать, я конечно рассказывать не собираюсь, тем более это не от меня зависит, а от ситуации.Она меняется каждый день.Тут собрались больные люди, не понимающие что от их желаний и т з ничего не зависит.Всё зависит от течения обстоятельств - или или...С одной стороны коррекционная волна как я написал может достигнуть уровня 1300.С другой - сегодняшнее закрытие недели если произойдёт выше ЕМА50, то может даже разворот тренда случиться.Т е не нужно опускаться до каких то суеверий и зомбирования, нужно трезво следить за ситуацией и действовать соответственно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Переживаешь, что меньше зеленого новичка заработал за прошлый год?
Ну а про фейковую-квартиру твои байки просто забавляют. Откуда ты их взял?
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:40
Если это в мой адрес, то грубовато получилось. Я не склонен пока отвечать в духе загона в оранжсити или как то ещё как я хорошо умею.Думаю, обойдёмся без этого.тут все прекрасно знают, что лично я никого не загоняю, и вообще тех кто считает что крипта заменит фиат и её на бутерброд можно намазать, считаю криптошизиками.Я показываю то, что крипта - это супер спекулятивный инструмент.Как очевидный последний пример - это рост за 3 прошедших часа на 8-9% За 3 часа... - это процент за полгода по гривнедепозиту и процент за 3 года по валютному депозиту.
ПС коллеги, хватит извращать очевидные вещи.мне так вообще наплевать куда лохи побегут. хоть в крипту хоть из крипты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:42
есть уверенность, что при любом шухере удастся забрать/вытащить деньги из системы?
и еще вопрос.
вы уже тестировали вывод средств? как впечатления?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:46
пример этот, точнее ваш вывод в связи с ним, имеет право на жизнь лишь при одном условии: если профит вынимается.
если же профит оставляется, то завтра его может и не быть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:49
killerbean
Ну так зачем ты опять начал не нужную демагогию.Мы ж вроде как начали прислушиваться друг к другу, перестали плохо общаться, я даже удивился читая опять гадости в свой адрес.Давай не бум...
Я заработал реально не много, т к вложил в оборот по крипте всего около 5% капитала.Меня удивляют люди с квадратными глазами пишущие об огромных убытках или рисках.Это чисто их проблемы.Ты ж помнишь васёк тут какой то рассказывал о проданном доме с машиной, ну пусть именно он тролль, но реально есть и такие.Но им уже никто не поможет ни каким советом, они уже совершили непоправимую ошибку.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:52
Не совсем в вынимании соль.Вынимание - вопрос второй.Соль в том. что забрать эти 9% мало кто смог.Я взял только 4% и то от суммы также небольшой, которую успел применить на данную сделку.О том, что сделки сегодня завтра разные я только что написал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:54
Vitl
для меня "взять" в терминале и "взять" в натуре - суть разные вещи.
тем более при торговле таким неоднозначным и волатильным активом.
вы меня не слышите.
но то таке...
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 01 кві, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
реклама
|