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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1117111811191120>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 114
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
42
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Каждый пятый американский студент залез в долги, чтобы инвестировать в криптовалюты
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:35

  Vitl написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.


Обратите внимание, что пост был написан ровно за 20 минут до отскока.Вы не поняли, что основной упор делается не на инвестирование.

Я понимаю что основной упор делается на загон лохов!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:30

Zebra

И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?
Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?

Ну ты смешные вопросы задаёшь.
Закуп, чтобы продать дороже.Да, этот вход получился в минус, предыдущий в плюс, сейчас я уже опять имею плюс на последней сделке.Я же написал. что главное общий результат.
А вот, что я собираюсь делать, я конечно рассказывать не собираюсь, тем более это не от меня зависит, а от ситуации.Она меняется каждый день.Тут собрались больные люди, не понимающие что от их желаний и т з ничего не зависит.Всё зависит от течения обстоятельств - или или...С одной стороны коррекционная волна как я написал может достигнуть уровня 1300.С другой - сегодняшнее закрытие недели если произойдёт выше ЕМА50, то может даже разворот тренда случиться.Т е не нужно опускаться до каких то суеверий и зомбирования, нужно трезво следить за ситуацией и действовать соответственно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:Килербин как то опять о малиновых пижмаках тут пытался порассуждать, ему я потом как нить подробно и вежливо объясню, что во всём форуме ни один человек не верит в его байку о покупке квартиры и что он зря пыжится создавая себе победный имидж, как правило это всегда происходит, когда ситуация его наоборот поимела.

Переживаешь, что меньше зеленого новичка заработал за прошлый год?

Ну а про фейковую-квартиру твои байки просто забавляют. Откуда ты их взял?
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killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vitl написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Vitl спасибо уважаемый! ждём 600 и готовимся заходить. Жаль только что при этом ваши 110 000 превратятся в 10 000 но такова жизнь.


Обратите внимание, что пост был написан ровно за 20 минут до отскока.Вы не поняли, что основной упор делается не на инвестирование.

Я понимаю что основной упор делается на загон лохов!


Если это в мой адрес, то грубовато получилось. Я не склонен пока отвечать в духе загона в оранжсити или как то ещё как я хорошо умею.Думаю, обойдёмся без этого.тут все прекрасно знают, что лично я никого не загоняю, и вообще тех кто считает что крипта заменит фиат и её на бутерброд можно намазать, считаю криптошизиками.Я показываю то, что крипта - это супер спекулятивный инструмент.Как очевидный последний пример - это рост за 3 прошедших часа на 8-9% :!: :!: :!: За 3 часа... - это процент за полгода по гривнедепозиту и процент за 3 года по валютному депозиту.
ПС коллеги, хватит извращать очевидные вещи.мне так вообще наплевать куда лохи побегут. хоть в крипту хоть из крипты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:42

  Vitl написав:...нужно трезво следить за ситуацией и действовать соответственно.

есть уверенность, что при любом шухере удастся забрать/вытащить деньги из системы?
и еще вопрос.
вы уже тестировали вывод средств? как впечатления?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:46

  Vitl написав:Как очевидный последний пример - это рост за 3 прошедших часа на 8-9% :!: :!: :!: За 3 часа... - это процент за полгода по гривнедепозиту и процент за 3 года по валютному депозиту.

пример этот, точнее ваш вывод в связи с ним, имеет право на жизнь лишь при одном условии: если профит вынимается.
если же профит оставляется, то завтра его может и не быть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:49

killerbean

Ну так зачем ты опять начал не нужную демагогию.Мы ж вроде как начали прислушиваться друг к другу, перестали плохо общаться, я даже удивился читая опять гадости в свой адрес.Давай не бум...
Я заработал реально не много, т к вложил в оборот по крипте всего около 5% капитала.Меня удивляют люди с квадратными глазами пишущие об огромных убытках или рисках.Это чисто их проблемы.Ты ж помнишь васёк тут какой то рассказывал о проданном доме с машиной, ну пусть именно он тролль, но реально есть и такие.Но им уже никто не поможет ни каким советом, они уже совершили непоправимую ошибку.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:52

  Yuri_T написав:
  Vitl написав:Как очевидный последний пример - это рост за 3 прошедших часа на 8-9% :!: :!: :!: За 3 часа... - это процент за полгода по гривнедепозиту и процент за 3 года по валютному депозиту.

пример этот, точнее ваш вывод в связи с ним, имеет право на жизнь лишь при одном условии: если профит вынимается.
если же профит оставляется, то завтра его может и не быть.


Не совсем в вынимании соль.Вынимание - вопрос второй.Соль в том. что забрать эти 9% мало кто смог.Я взял только 4% и то от суммы также небольшой, которую успел применить на данную сделку.О том, что сделки сегодня завтра разные я только что написал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:54

Vitl
для меня "взять" в терминале и "взять" в натуре - суть разные вещи.
тем более при торговле таким неоднозначным и волатильным активом.
вы меня не слышите.
но то таке...
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 01 кві, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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