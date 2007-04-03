Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05

Yuri_T написав: Vitl

для меня "взять" в терминале и "взять" в натуре - суть разные вещи.

тем более при торговле таким неоднозначным и волатильным активом.

вы меня не слышите.

но то таке... для меня "взять" в терминале и "взять" в натуре - суть разные вещи.тем более при торговле таким неоднозначным и волатильным активом.вы меня не слышите.но то таке...

Вы точно так же не слышите ( не читаете то, что я недавно написал).Вынимать нужно, и даже очень нужно, чтобы привести ситуацию к игре только на выигранные деньги.Написано на прошлой странице.А ответ я разделил на ваши два поста.В чём вы видите проблему вывода денег с ограничением в 100000 гривен в день с биржи.Даже лимон можно вывести за 10 дней, и то если законят выплачивать. можно попробывать и больше в день.Поясню вам и остальным проблему несколько другую, которая есть на самом деле проблема.Это вывод суммы превышающей ввод.При таком раскладе скорее всего превышающая сумма будет подпадать под налогообложение 18%, тогда желательно эту сверхсумму выводить уже другим путём, например через обменку.Там курс будет не выгодным, но т к сумма сверх - это по определению прибыль, то можно смириться.Ну или если повезёт, то как я написал - частным порядком минуя все сложности.