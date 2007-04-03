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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1117111811191120

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 115
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
37%
42
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:55

  Yuri_T написав:
  Vitl написав:...нужно трезво следить за ситуацией и действовать соответственно.

есть уверенность, что при любом шухере удастся забрать/вытащить деньги из системы?
и еще вопрос.
вы уже тестировали вывод средств? как впечатления?


Терпимо.Крупную сумму вывести сразу нереально, но возможно.Совет заинтересованным людям - обзаводитесь надёжными знакомыми.Тогда вы сможете ввод-вывод осуществлять за наличку , минуя комиссии и банковские ограничения.Ключевое слово - надёжными.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05

  Yuri_T написав:Vitl
для меня "взять" в терминале и "взять" в натуре - суть разные вещи.
тем более при торговле таким неоднозначным и волатильным активом.
вы меня не слышите.
но то таке...


Вы точно так же не слышите ( не читаете то, что я недавно написал).Вынимать нужно, и даже очень нужно, чтобы привести ситуацию к игре только на выигранные деньги.Написано на прошлой странице.А ответ я разделил на ваши два поста.В чём вы видите проблему вывода денег с ограничением в 100000 гривен в день с биржи.Даже лимон можно вывести за 10 дней, и то если законят выплачивать. можно попробывать и больше в день.
Поясню вам и остальным проблему несколько другую, которая есть на самом деле проблема.Это вывод суммы превышающей ввод.При таком раскладе скорее всего превышающая сумма будет подпадать под налогообложение 18%, тогда желательно эту сверхсумму выводить уже другим путём, например через обменку.Там курс будет не выгодным, но т к сумма сверх - это по определению прибыль, то можно смириться.Ну или если повезёт, то как я написал - частным порядком минуя все сложности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:13

  Vitl написав:В чём вы видите проблему вывода денег с ограничением в 100000 гривен в день с биржи.Даже лимон можно вывести за 10 дней, и то если законят выплачивать. можно попробывать и больше в день.

для меня это не приемлемо.
потому и не лезу.
ликвидность ликвидностью, спрэды и наполненность стаканов - всё понятно, но скорость доступа к своим же средствам для меня лично - ключевой вопрос.
сегодня продал, разблокировал и завтра вывел по понятной схеме на тот же карточный счет, с которого заводил - вот стандарт.
всё иное, ограничения и т.п. чисто от лукавого, на любителя и точно без меня.
спс за ответы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:17

  Vitl написав:Поясню вам и остальным проблему несколько другую, которая есть на самом деле проблема.Это вывод суммы превышающей ввод.При таком раскладе скорее всего превышающая сумма будет подпадать под налогообложение 18%

мне не нужно пояснять: с инвест.прибыли привык платить налоги, брокер является налоговым агентом, а я подаю налоговую декларацию.
хочешь вывести - нет проблем, но сначала у тебя удержат налоги.
конечно, есть разные варианты оптимизации, но, в целом, считаю это не проблема, это справедливо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

с выводом проблем в данный момент нет
выводил большую часть через биржу kuna.io

ликвидность там в пределах 4-2 млн грн есть, думаю владелец биржи помогает в таких случаях
ставишь заявку крупную, через какое то время появляется встречная заявка с чуть менее выгодным курсом, но зато на полную ликвидность, по любому это администрация уже вступает с тобой в игру и готова обналичить биткоин по рыночному курсу с небольшим своим интересом
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:43

  Vitl написав:Zebra

И потом, если ты предполагаешь что упадем на 1300, зачем делал закуп по 7200-7500 ?
Ты собираешься усредняться и докупаться пока не упадем на 1300?

Ну ты смешные вопросы задаёшь.
Закуп, чтобы продать дороже.Да, этот вход получился в минус, предыдущий в плюс, сейчас я уже опять имею плюс на последней сделке.Я же написал. что главное общий результат.
А вот, что я собираюсь делать, я конечно рассказывать не собираюсь, тем более это не от меня зависит, а от ситуации.Она меняется каждый день.Тут собрались больные люди, не понимающие что от их желаний и т з ничего не зависит.Всё зависит от течения обстоятельств - или или...С одной стороны коррекционная волна как я написал может достигнуть уровня 1300.С другой - сегодняшнее закрытие недели если произойдёт выше ЕМА50, то может даже разворот тренда случиться.Т е не нужно опускаться до каких то суеверий и зомбирования, нужно трезво следить за ситуацией и действовать соответственно.

поки що ВТС стучіцца знизу о 7К,
ефір пробує пробить знизу 400
ріпл чуть вище 0.5 закріпився (пробив всетаки кругле число)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:00

  Yuri_T написав:
  Vitl написав:В чём вы видите проблему вывода денег с ограничением в 100000 гривен в день с биржи.Даже лимон можно вывести за 10 дней, и то если законят выплачивать. можно попробывать и больше в день.

для меня это не приемлемо.
потому и не лезу.
ликвидность ликвидностью, спрэды и наполненность стаканов - всё понятно, но скорость доступа к своим же средствам для меня лично - ключевой вопрос.
сегодня продал, разблокировал и завтра вывел по понятной схеме на тот же карточный счет, с которого заводил - вот стандарт.
всё иное, ограничения и т.п. чисто от лукавого, на любителя и точно без меня.
спс за ответы.

Юрий, крипта - это билет в один конец ))
из трех основных способов вывода денег один прикрыли (эксмо), еще один мутные обменки. осталась только куна, если крякнет и она - пипец, выход только через валюту, хз как оно засветить вывод валюты с криптобиржи, не пробовал ))
еще через вебмани можно выйти, но попадос на курсах и комисах ощутимый.

имхо пока что крипта подходит только для гемблинга на небольших суммах, такое себе онлайн казино с элементами трейдинга ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:33

baffet
И что там с EXMO?...В двух словах поясните.
colovort
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:45

  colovort написав:baffet
И что там с EXMO?...В двух словах поясните.

длительное время гривну не выводили вообще потом влепили 10% комис за вывод.
сейчас правда смотрю 4-6% на сайте,
все еще великоват комис + доверие потерять проще чем заработать,
для МММ сферы "всем все платится" очень важно ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отскоки становятся все более низкими и коротко живущими. Чувствуется, готовимся пробивать дно.
airmax78
 
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